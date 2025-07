La revolució de la mobilitat engega amb estudis ambientals i una macroenquesta

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

La maquinària per a revolucionar la mobilitat al Camp de Tarragona comença a arrencar. La Generalitat, a través de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat, ha licitat diversos contractes relacionats amb el Pla Director que definirà de quina forma es mouran els tarragonins en el futur. Una planificació que es farà amb visió metropolitana i que posarà el focus en la millora de la xarxa de transport públic del territori. Així ho va avançar Sílvia Paneque, consellera de Territori, el passat mes de maig.

La Generalitat ja busca empreses que l’assisteixin tècnicament pel desplegament del pla. Una de les primeres qüestions a abordar són les avaluacions i estudis ambientals, per tal de complir amb la llei. A banda, ha licitat els treballs per a fer una enquesta de mobilitat quotidiana a finals d’any. Es preguntarà a 14.000 residents del Camp de Tarragona sobre com es mouen pel territori en el seu dia a dia. La informació recollida serà una «eina fonamental» per al futur Pla Director.

El mes de febrer de l’any 2022, el Consell d’Administració de l’ATM del Camp de Tarragona va acordar iniciar els treballs per a elaborar el Pla Director. L’objectiu era aprovar-lo inicialment aquest any. El calendari es va complir fins al segon punt del programa, quan el mes de novembre de 2023 es van realitzar diverses sessions vinculades al procés participatiu de la ciutadania. Teòricament, entre 2024 i 2025 s’havien d’extreure conclusions de la participació així com establir objectius, escenaris, indicadors i propostes.

Més contractes per venir

La previsió d’aprovació inicial, però, sembla inviable. Més enllà d’aquests contractes, se’n preveuen una desena més al llarg d’aquest any, segons s’indica en el Perfil del Contractant de l’ATM. Es tracta d’estudis sobre la mobilitat turística, l’energia, les zones de baixa densitat, els estudis ambientals o els costos del transport. La gran majoria tenen temps d’execució superiors als sis mesos. Fins que no s’enllesteixin, el Pla Director no es pot presentar.

Cal destacar que el 2028 finalitzaran les llicències dels autobusos al territori.

Fi de llicències

Des del Govern de la Generalitat es veu com una oportunitat adequada per redefinir els serveis de mobilitat al Camp de Tarragona i adaptar-los al número de població. La reformulació tindrà en compte el tramvia, els serveis ferroviaris, la futura configuració del servei interurbà i els serveis municipals. Una revolució de la mobilitat que tot just comença.