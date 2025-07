El Registre Civil de Tarragona incorpora la IA amb un assistent virtual per facilitar i agilitzar els tràmits

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha inaugurat aquest dilluns el nou Registre Civil de Tarragona, ubicat a la Rambla Nova. Les noves instal·lacions incorporen dos programes pilot amb Intel·ligència Artificial i tecnologia 'blockchain' per facilitar i agilitzar els tràmits de la ciutadania. Es tracta de la LaIA, un punt d’informació per veu amb IA generativa, que permetrà fer consultes vinculades als tràmits del registre civil, com la tramitació del canvi de cognoms. Aquestes qüestions es poden fer tant parlades com escrites, en català i castellà. A més, es posa en marxa una cabina de videoconferència per connectar-se amb el Jutjat de Pau de Salou, un projecte pilot que permetrà tramitar procediments sense haver-se de desplaçar.

El Registre Civil de Tarragona s'ha redistribuït per convertir les oficines en un espai funcional i transparent i s'ha adaptat l'espai per a famílies amb infants, amb mobiliari ergonòmic, llum càlida i una estètica basada en una arquitectura biofílica, pensada per afavorir el benestar de les persones. Les noves instal·lacions disposen d'una zona d’atenció ciutadana, una sala d’espera familiar, la sala de matrimonis i l’arxiu històric. La reforma ha tingut un cost de prop de 392.000 euros. «S'ha fet un esforç conscient, important, d'adequació d'un espai pensant fonamentalment en posar al centre els usuaris, això és fonamental i substancial, i també treballant el servei dels servidors públics que els han d'atendre», ha afirmat Espadaler, que ha remarcat que els espais del nou registre són ara «més amables».

En l'acte d'inauguració, la secretària coordinadora provincial, Maria Luengo, ha assenyalat que els ciutadans seran atesos en uns espais dissenyats per a l'atenció individualitzada.«Els servidors públics tenen el seu àmbit específic, aïllat, per tal que no entorpeixi en el seu treball, per un treball més diligent i més àgil, però quan surten a atendre les persones estaran a la mateixa altura, desapareixen els taulells», ha indicat. També ha explicat que es protegirà la seva intimitat amb l'espai reservat per a les audiències.

Dos programes pilot d'intel·ligència artificial

A banda de les millores de l'espai, la implementació de dos programes pilot amb intel·ligència artificial són les principals novetats d'aquest equipament. Per un costat, s'ha posat en marxa un nou assistent virtual, la LaIA.i, per l'altre, un espai per fer tràmits per videoconferència des del Jutjat de Pau de Salou. En el primer cas, es tracta d'un punt d’informació per veu amb IA generativa que permetrà als ciutadans fer consultes vinculades als tràmits del registre civil tant parlades com escrites. En concret, es podrà consultar com invertir els cognoms dels fills, com tramitar la nacionalitat espanyola o com sol·licitar per casar-se.

El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha subratllat que l'objectiu de la LaIA és facilitar la primera interacció amb l'administració a través d'una intel·ligència artificial a qui l'usuari li farà preguntes sobre els requisits que necessita per poder tramitar situacions «de vida». També ha remarcat que l'assistent virtual respon amb llenguatge natural, en català o castellà i que no descarten ampliar els idiomes més endavant. «És una suma d'aquests tres ingredients, amabilitat, intel·ligència, i simplicitat i facilitat, que han de ser els elements que guiïn l'administració que volem en aquest marc de reforma de l'administració», ha comentat.

Aquest punt d’informació s'ha instal·lat en un espai insonoritzat i dotat amb un tòtem de pantalla tàctil on es podrà visualitzar l’assistent virtual. A més, la informació que proporciona es basa en una base de dades vectoritzada, construïda a partir de recursos oficials dels registres civils. Per garantir la fiabilitat i seguretat del sistema, s’ha implementat un model RAG (Retrieval-Augmented Generation) que permet recuperar respostes precises del corpus oficial, i s’ha afegit un control d’al·lucinacions per evitar errors.

L’assistent virtual també incorpora elements visuals per facilitar la comprensió dels tràmits i un sistema de filtratge de contingut inadequat. Així mateix, Tort ha destacat que un cop has fet la consulta, la LaIA et proporciona un QR a la pantalla perquè des del mòbil de l'usuari es pugui anar directament a la informació sol·licitada. «En l'exemple ens ha suggerit com demanar cita, en aquest cas, per poder venir a l'oficina i a quin tipus d'oficina poder fer aquest tràmit», ha afegit.

D'altra banda, també es podran fer gestions per videoconferència amb el Jutjat de Pau de Salou. Aquest projecte pilot permetrà a la ciutadania tramitar determinats procediments del registre civil sense necessitat de desplaçaments, mitjançant l'Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà (OVAC), ja que molts municipis no disposen de Registre Civil. Concretament, es posa en funcionament una cabina de videoconferència instal·lada al jutjat de Pau de Salou, població sense registre civil, que permetrà fer tràmits en línia amb el Registre Civil de Tarragona.

Garantida la traçabilitat i la seguretat jurídica

Es tracta dels tràmits de l'acte de jura o promesa de l’adquisició de la nacionalitat espanyola per opció i de l'acte de jura o promesa de l’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència. «Estem parlant d'una optimització important, la videoantenció té un potencial enorme, no només pel que fa a temps, hem fet el tràmit en qüestió de minuts, sinó també del desplaçament de totes les persones que no viuen a Tarragona», ha remarcat el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital.

A la vegada, Tort ha destacat que el nou sistema garanteix la traçabilitat i la seguretat jurídica perquè hi ha un procés estructurat des de l'inici del tràmit «Fins que acaba queda tota una traçabilitat ja digitalitzada. Per qualsevol necessitat d'informació posterior o d'aclariment, dona una seguretat jurídica molt important malgrat no estar presencialment, això ja té un impacte molt important», ha sostingut. De fet, aquesta solució digital inclou sales virtuals, gestió automatitzada d’agendes, autenticació segura del ciutadà, la signatura electrònica de documents i l’ús de la tecnologia blockchain, que garanteix la traçabilitat completa del tràmit.

Els dos pilots formen part del nou model de registre civil i es faran a l’Oficina del Registre Civil General de Tarragona i a l’Oficina de Registre Col·laboradora de Salou, ubicada al Jutjat de Pau de Salou. Totes dues iniciatives formen part dels projectes d’innovació del programa GovTech Catalunya i permetran recopilar aprenentatges clau per a la possible implementació a futur a la resta de registres civils de Catalunya, amb l’objectiu d’avançar cap a una administració de Justícia més eficient, digital i centrada en les necessitats de les persones. Pel que fa al desplegament a la resta del territori, primer s'hauran d'avaluar els resultats del seu rendiment. En funció d’això, es valorarà la possibilitat d’ampliar l’ús d’aquestes eines a la resta del pais al llarg de l’any vinent.