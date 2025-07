Parc Central estrena un ‘escape room’ sobre la Tàrraco romana

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Parc Central estrena Tarraco Escape: La Corona Perduda, una nova activitat cultural i lúdica adreçada a tots els públics. Es tracta d’un escape room ambientat en l’antiga Tàrraco romana que estarà disponible fins al proper 6 de setembre a la planta baixa del centre comercial, entre els establiments H&M i Game. Aquesta experiència reforça el compromís de Parc Central amb la divulgació del patrimoni històric de Tarragona, oferint una proposta cultural, didàctica i lúdica per a tots els visitants.

La narrativa del joc situa els participants davant la desaparició d’una corona de llorer sagrada que l’emperador romà ha de rebre durant una cerimònia solemne. Els jugadors, organitzats en grups de 2 a 8 persones, disposen de 20 minuts per trobar la corona superant una sèrie de proves, enigmes i pistes distribuïdes per l’espai de joc. L’activitat està disponible en català, castellà, anglès, francès i alemany, i és accessible per a persones amb mobilitat reduïda i per a persones amb dificultats auditives que vagin acompanyades.

L’escape room es pot realitzar de dilluns a dissabte de 15 a 19 h, i està adreçat a un públic familiar a partir dels 8 anys. Per accedir a l’activitat, un membre de l’equip haurà de presentar un tiquet de compra igual o superior a 25 euros, vàlid de qualsevol establiment del centre comercial. Els tiquets de menor import poden sumar-se fins a arribar a la quantitat requerida. Aquesta nova acció forma part del projecte cultural del centre comercial tarragoní.