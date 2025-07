Les famílies de l’Escola El Miracle, preocupades per la manca d’espai

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Ja farà gairebé cinc anys que el nou curs escolar a l’Escola El Miracle va començar amb una nova línia d’I3 per donar cabuda a més alumnes. Aquest setembre, en canvi, ja només quedaran dos nivells per duplicar. Des de llavors l’alumnat ha crescut de manera considerable; el centre, en canvi, manté les mateixes dimensions, un fet que preocupa les famílies dels infants. «Estem veient com, any rere any, es van perdent espais pedagògics essencials per encabir noves classes. El laboratori, l’espai d’informàtica, el taller de plàstica, l’aula de música...», lamenta Albert Arnavat, pare i membre de l’AFA.

Aquesta problemàtica, explica, es fa evident sobretot a l’hora de dinar, ja que els alumnes ja no caben al menjador, havent de fer l’àpat en altres espais com la sala d’actes, adaptada amb cadires i taules plegables. «No és l’espai adequat, però la situació al menjador era insostenible», assegura.

A més, l’AFA preveu que ben aviat caldrà establir tres torns per donar cobertura a tot l’alumnat. «No és l’ideal, perquè els infants, sobretot els més petits, tenen diferents ritmes per menjar, i necessiten temps i calma», assenyala Arnavat.

Tot plegat, segons l’AFA, la situació «posa en perill el projecte pedagògic de l’escola», basat en la «lliure circulació, l’autonomia de l’alumnat i l’ús d’espais específics per al desenvolupament integral dels nens i nenes». «És un projecte d’èxit, i per això l’escola atrau tantes famílies, però la manca d’espais el posa en risc», explica Arnavat.

«No tenim cap queixa del claustre ni de la direcció, al contrari, ells, igual que els alumnes, s’adapten com poden. El que volem és defensar la qualitat d’aquesta escola pública», afegeix. Així, les famílies reclamen una solució «realista i a curt termini». «Tal com ho veiem, o l’escola s’ha de fer més gran, o s’ha de reduir una línia. Sigui com sigui és una situació complicada», conclou el membre de l’AFA.

Educació, «conscients» de la problemàtica

Fonts del Departament d’Educació han assegurat a aquest mitjà que són conscients de la reivindicació i que estan treballant-hi amb visites tècniques al centre i mantenint converses amb l’Ajuntament de Tarragona per avaluar la situació.

Per la seva banda, des del consistori també reconeixen el problema i afirmen que, tot i que la competència és del Departament d’Educació, han «col·laborat sempre que ha calgut». «Som coneixedors de la problemàtica i estem disposats a treballar conjuntament des de la Taula local de planificació per buscar solucions i donar suport en allò que sigui possible», afirmen fonts municipals.