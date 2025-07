L'Ajuntament licita la creació dels vestidors del camp de rugbi municipal de Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació les obres per crear els vestidors del camp municipal de rugbi ubicat a l'Anella Mediterrània. Concretament, es construirà un edifici amb sis vestidors (quatre per equips i dos per àrbitres), una zona destinada a infermeria, una sala polivalent per a reunions, classes i activitats de grup; i serveis complementaris. L'obra té un pressupost de 645.222,34€ i el seu termini d'execució és de dotze mesos.

«Després de la renovació del camp, fem un pas més per fer realitat una altra llarga reivindicació dels esportistes que utilitzen setmanalment el camp de rugbi municipal: la construcció dels esperats vestuaris. En aquest projecte hem anat de la mà amb el Club Rugbi Tarragona, una entitat amb més d'una trentena d'anys d'història i amb centenars d'esportistes i persones associades», ha destacat el conseller d'Esports, Mario Soler, qui ha recordat que «l'actuació s'emmarca en la prioritat de millorar i adequar les instal·lacions esportives municipals per continuar fomentat l'activitat esportiva entre tota la ciutadania».

L'edifici, que tindrà una superfície de 301,80 metres quadrats, s'ubicarà a un dels costats del camp de rugbi, entre el mateix camp i l'avinguda dels Jocs Mediterrani (la via principal de l'Anella Mediterrània); i l'accés es farà des d'aquesta avinguda.

La intenció de Tarragona Esports és que, mentre es duguin a terme les obres de creació dels vestidors, també és licitin i s'executin els treballs per instal·lar les grades desmuntables en la mateixa instal·lació esportiva, una actuació que compta amb un pressupost de 25.000 euros.