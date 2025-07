La Guàrdia Urbana de Tarragona engega una campanya per controlar motoristes

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona torna a realitzar una nova campanya, coordinada pel Servei Català de Trànsit (SCT), de control de conductors de motocicletes i ciclomotors. Des d’avui fins al 27 de juliol es desplegarà aquesta acció policial per detectar i denunciar les infraccions i les maniobres antireglamentàries de les motos i de la resta d’usuaris que puguin posar en risc la integritat dels motoristes.

Durant la campanya es verificaran les condicions tècniques i administratives de les motos i ciclomotors (ITV, assegurança, permís de circulació, permís de conduir o llicència), es posarà el focus també en les infraccions de trànsit per comportaments imprudents, com ara avançaments indeguts, excessos de velocitat, no mantenir les distàncies de seguretat, circulació en sentit contrari a l’estipulat, i altres.

També es vigilarà l’estacionament a les voreres, fora dels reservats i la circulació per les voreres, les places o les zones de vianants. Així mateix, hi haurà un increment dels controls de la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues als conductors de motocicletes i ciclomotors i es faran controls de velocitat.

En l’última campanya, que es va fer entre el 5 i l’11 de maig, es van sancionar 27 conductors: 6 per no haver obtingut el permís o la llicència de conducció (infracció molt greu, 500 euros); 13 per conduir de forma negligent (infracció molt greu, 500 euros); 2 per no portar correctament el casc mentre conduïen una moto i un ciclomotor (infracció greu, 200 euros); 4 per no tenir l’assegurança obligatòria (infracció molt greu, la quantitat depèn del tipus de vehicle) i 2 per no haver passat la inspecció tècnica del vehicle (infracció greu, 200 euros).