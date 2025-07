La Catedral de Tarragona es vesteix de nit

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

El pròxim dijous, 24 de juliol, La Catedral de Tarragona estrena una proposta sensorial per redescobrir el temple durant l’estiu. Es tracta d’El camí de la llum, una experiència nocturna que transformarà el temple en un escenari ple de llum, projeccions i música. El recorregut comença a la Rosassa, continua per l’Orgue i culmina al Retaule major, combinant simbologia, arquitectura i una selecció musical escollida per reforçar l’impacte emocional de cada espai.

La visita culmina amb una copa de cava al Claustre, la qual es pot degustar enmig d’un joc de llums suggestius. El camí de la llum és apte per a tots els públics, té una durada de 60 minuts i fins al 7 de setembre, de dijous a diumenge, s’oferiran quatre passis cada vespre a partir de les 21 h.

Aquesta és una de les noves propostes per aquest estiu a la Catedral, però també destaca la incorporació d’una audioguia que permetrà recórrer la catedral de manera autònoma. Aquesta eina, disponible en català, castellà, anglès i francès, es podrà descarregar directament al telèfon mòbil escanejant un codi QR situat a l’inici de la visita.

L’audioguia ofereix continguts divulgatius i rigorosos que combinen explicacions, imatges i audiovisuals per aprofundir en la història i l’art del conjunt catedralici. A més, s’ha renovat completament la senyalètica, fent-la més intuïtiva i accessible, amb plafons informatius que ajuden a contextualitzar cada espai.

Una altra de les novetats rellevants és l’obertura dels Jardins de Santa Tecla la Vella, un espai fins ara tancat al públic. Gràcies a la seva restauració, aquest antic cementiri medieval ofereix una nova perspectiva de la Catedral, amb vistes privilegiades al campanar i a l’exterior de la Capella de Santa Tecla la Vella.

Pel que fa a les visites guiades, aquest estiu se n’amplien els horaris. Fins al 12 de setembre, es podran fer en català, castellà, anglès i francès (tots els horaris es poden consultar a www.catedraldetarragona.cat).

I quant a les activitats familiars, el pròxim dissabte, 26 de juliol, a les 11 del matí, s’oferirà el taller La veu del vent: música i llegenda entre les pedres. Es tracta d’una experiència sensorial per a famílies amb infants a partir de 4 anys que convida a descobrir els instruments i la música que van ressonar sota les voltes de la Catedral. L’activitat es complementa entrant al taller de l’orguener on, la canalla, podrà construir l’orgue més petit del món. Per veure altres activitats familiars es pot consultar també el web de la Catedral.