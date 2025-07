Ajuntament i Port volen reduir en un 75% el nombre de coloms en els pròxims 3 anys

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament i el Port de Tarragona iniciaran un pla per tal de reduir en un 75% el nombre de coloms que hi ha a la ciutat en els pròxims tres anys. Entre les mesures hi ha un pla que desenvoluparà l'Autoritat Portuària valorat en 565.000 euros pel qual es preveuen diferents actuacions per tal de reduir les pèrdues de gra de cereal que acaba servint d'aliment per a les aus. Paral·lelament, el consistori durà a terme accions per reduir els llocs on dormen els coloms.

D'altra banda, tant com l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, com el president del Port, Santiago Castellà, han lamentat que l'Estat està incomplint els terminis de redacció de l'estudi perquè els trens de mercaderies passin per l'interior del Camp de Tarragona.

Port i Ajuntament s'han trobat aquest dilluns en una Taula Bilateral per valorar els primers mesos de treball conjunt. Respecte la plaga de coloms, que representa un problema de neteja i salubritat a Tarragona, Castellà ha indicat que les darreres licitacions que ha dut a terme el Port, «totes porten incorporades indicacions en la línia del pla de control». Entre aquestes hi ha que les cintes que transporten cereals han d'anar cobertes «i amb mesures que evitin la caiguda del gra» del qual s'alimenten les aus.

A més, el president de l'APT ha destacat que «s'estan visitant un per un tots els espais portuaris, tots els magatzems i s'estan estudiant les mesures necessàries per evitar que proliferin». «Hem pogut tenir un diàleg amb els productors, compradors i distribuïdors de cereals i amb les empreses estibadores sobre la necessitat de treballar plegats amb aquest tema», ha afegit Castellà. Tant el Port com l'Ajuntament han contractat un expert que ha fet un estudi i un pla d'accions, que és el que determina que es pot arribar a un 75% de reducció de la població d'aquestes aus. «No escatimarem esforços», ha assegurat Castellà.

Connexions ferroviàries

En matèria ferroviària, s'ha parlat de dues qüestions. En primer lloc, de la línia de mercaderies per l'interior, una reivindicació del Camp de Tarragona per evitar que els trens de mercaderies perilloses passin per la línia de la costa actual, que creua ciutats, amb el risc que això suposa. El Ministeri de Transports està duent a terme un estudi de viabilitat per analitzar aquesta possibilitat. Castellà ha exposat que «hi ha una necessitat urgent» de treure les mercaderies de la costa «perquè sinó el territori col·lapsarà», ja que per aquesta infraestructura també hi passen els trens de passatgers.

L'altre aspecte és la connexió entre el port i la «futura línia de mercaderies per l'interior», ha indicat Viñuales. És l'enllaç que ha de permetre connectar els molls portuaris i les empreses que generen i transporten les mercaderies denominades perilloses -moltes relacionades amb productes de la indústria química- amb la línia d'alta velocitat que es vol impulsar per l'interior.

«Estem a cinc minuts del corredor mediterrani, però ara els trens han de fer unes maniobres complexíssimes que comporten molèsties a una part de la ciutat», ha remarcat Castellà, en referència a les queixes dels veïns del Serrallo pels sorolls dels trens de mercaderies que es mouen per la zona. El president del Port ha defensat que volen parlar amb l'empresa consultora encarregada d'elaborar l'estudi per deixar-li clares «les línies vermelles». És aquest estudi el que va amb retard, cosa que ha provocat les queixes de Castellà i Viñuales. «Se'ns van donar uns terminis que no s'estan complint», ha dit el batlle.

En un altre ordre de coses, la Taula Bilateral ha permès tractar qüestions com els problemes i avaries a les escales mecàniques de la plaça dels Carros -on es buscarà una solució amb escales convencionals i ascensors-, la mobilitat dels creueristes -amb punts d'aparcament d'autobusos al costat de la Tarraco Arena Plaça i del Portal del Roser- o les negociacions amb Exolum per tal que alliberi els seus terrenys i es desplaci on hi ha actualment el Complex Educatiu de la Laboral. Viñuales ha dit que fa prop d'un mes van tenir una darrera reunió amb l'empresa i que ara la companyia està quantificant l'import que hauria de rebre com a compensació pels seus terrenys actuals i que, quan el consistori tingui la xifra, l'estudiarà i es negociarà.