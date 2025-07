La URV apropa el patrimoni arquitectònic a persones amb disfunció visual

Imatge de la jornada impulsada per la URV i celebrada a Palma.URV

La Universitat Rovira i Virgili (URV) va dur a terme divendres al matí una jornada a Palma —a Mallorca— conformada per tres tallers que van permetre a persones amb —i sense— disfunció visual «veure» amb les mans i experimentar la forma i textura reals d’una sèrie d’edificis i jaciments arqueològics. La proposta es va dur a terme amb la col·laboració de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) i el suport de la Fundació ONZE.

La jornada es va realitzar a partir d’un doble objectiu: descobrir el patrimoni arquitectònic a través del tacte i validar l’eficàcia dels models arquitectònics tàctils per millorar la comprensió. Davant d’aquest repte, es va voler posar a l’abast de persones amb disfunció visual i d’altres que veien correctament maquetes tàctils de fragments arquitectònics de catedrals i de jaciments arqueològics de la ciutat romana de Complutum, amb l’objectiu d’explorar noves vies d’inclusió sensorial.

L’experiència va ser possible a partir de tres tallers en els quals els participants van interactuar amb les maquetes en condicions de privació visual total —o bé per disfunció o bé perquè es van tapar els ulls. En el primer, se li va exposar maquetes de catedrals fetes a partir de models reals, que han estat prèviament digitalitzades i, per tant, són fidedignes a la seva arquitectura. Això va permetre als participants percebre la textura real de la pedra i entendre millor l’escala i la complexitat arquitectònica dels edificis.

El segon taller es va centrar en elements arquitectònics geomètricament complexos, on van tenir un especial protagonisme les obres d’Antoni Gaudí, amb peces originals com xemeneies del Palau Güell i altres elements que l’arquitecte va crear a Mallorca. La tercera taula va consistir a apropar els jaciments arqueològics a les persones invidents a través de maquetes detallades, també obtingudes mitjançant digitalització.

Albert Samper, investigador de la Escola Tèecnica Superior d’Arquitectura (ETSA) de la URV explica que «normalment s’acostumen a fer abstraccions en 3D, però nosaltres hem volgut anar més enllà i portar maquetes que contenen les imperfeccions reals de cada obra». Samper ha liderat l’activitat, juntament amb David Moreno, també membre de l’ETSA.

«A les peces de les catedrals es pot apreciar a través del tacte com és la textura de les pedres de la catedral. L’experiència és el més pròxim a una visita real, i amb això volem aconseguir que les persones que no poden veure aquest tipus d’arquitectura la puguin tocar i es facin una idea molt aproximada de com és l’escala real», afegeix l’investigador.

Els persones que van participar han avaluat la utilitat d’aquests tallers, i això permetrà recollir dades sobre la comprensió espacial, el nivell de detall percebut, la facilitat d’interpretació i l’experiència general. Els resultats d’aquesta avaluació aportaran dades sobre l’efectivitat d’aquestes eines tàctils i serviran per valorar la seua utilitat com a suport accessible en la tasca de guies turístics i educadors patrimonials.