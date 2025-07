Tarragona licita la rehabilitació de ferm de la carretera del polígon industrial Francolí

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'Ajunatment de Tarragona ha tret a licitació les obres per la rehabilitació del ferm de la carretera del polígon industrial Francolí de Tarragona, en el tram comprès entre l’inici del vial fins al Parc de Bombers. El conseller d’Urbanisme, Nacho García ha destacat que «es tracta d’un projecte de dignificació d’un dels punts industrials estratègic per la ciutat».

García també ha posat en relleu «que per fi des de feia molts anys no s'havia invertit en aquest polígon, que tindrà un impacte tant en els treballadors com en tots els ciutadans que fan servir aquest tram». El pressupost d’execució és de 958.252,01 € (IVA inclòs), i la intervenció tindrà una durada de 3 mesos.

Amb aquest contracte d’obres a més es constituirà una nova rotonda per tal de millorar l’accessibilitat a l’aparcament de l'EMT i l’enllaç amb l’autovia A-27, i també un nou col·lector, amb l’objectiu de millorar les condicions actuals del drenatge de la zona i d’acord al Pla Director de Clavegueram.