El Port de Tarragona presenta el seu nou Pla d’Autoprotecció

Port Tarragona va celebrar ahir la Jornada de difusió del Pla d’Autoprotecció. L’activitat, adreçada a la comunitat portuària i altres grups d’interès, ha aplegat a més d’una setantena de participants. En ella, es van donar a conèixer les principals novetats del nou Pla d’Autoprotecció de Port Tarragona, que va ser homologat per part de la Generalitat de Catalunya, el passat mes d’abril.

Per a explicar l’enfocament del PAU, durant la jornada es va partir d’un cas pràctic. L’Autoritat Portuària de Tarragona, en col·laboració amb l’empresa TEPSA, van plantejar una situació d’emergència a partir de la qual els diferents grups d’intervenció van poder exposar les actuacions que durien a terme, així com els seus objectius i necessitats. La Jornada de difusió del PAU és una de les activitats que organitza el Port per a reforçar la coordinació entre els diferents actors que intervenen en la gestió d’emergències, juntament amb exercicis i simulacres. Aquesta mena d’esdeveniments refermen el compromís de l’APT amb la seguretat, la sostenibilitat i la relació amb el seu entorn, sent pilars estratègics dins de l’organització.

«Som un port pioner en matèria de seguretat i una referència dins del sistema portuari estatal. La seguretat és fonamental, especialment en un port amb les característiques del nostre. Per això, la portem incorporada a l’ADN», va assegurar el president de Port Tarragona, Santiago J. Castellà, durant el transcurs de la jornada.