El Parc de la Ciutat ja llueix nova il·luminació: «Era un deute històric»

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha reforçat la llum d’aquest espai que ha vist incrementats els seus punts de llum amb 60 unitats més i que ha renovat la totalitat de les llumeneres existents substituint-les per d’altres amb tecnologia LED.

«Resolem un deute històric. Acabem amb les zones fosques d’un dels parcs més importants de la nostra ciutat, reforçant la seguretat de la zona i garantint que els ciutadans i ciutadanes puguin gaudir del parc durant més hores del dia», va dir ahir Guillermo García de Castro, conseller de Transició Energètica i Espai Públic.

D’aquesta manera, el parc ha passat de 75 punts de llum existents a 135 punts, arribant a il·luminar totes aquelles zones que no ho estaven, aconseguint d’aquesta manera augmentar la utilització i gaudi de tota la superfície així com la seguretat de la zona.

Zona privilegiada

Els treballs de millora han comptat amb la subvenció del 156.248,04 euros per part de la Diputació de Tarragona a través del Pla d’Acció Municipal 2020-2023. Les obres han tingut un cost de 270.772,97 euros (iva inclòs). «Les obres milloren una zona privilegiada, un pulmó de la ciutat. Aquelles intervencions que són bones per la ciutat s’han de tirar endavant més enllà dels diferents governs», va dir Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació.

Millora l’eficiència

En total, l’Ajuntament de Tarragona preveu que aquest 2025 faci una inversió per valor de 2’25 MEUR en millora de la il·luminació. «Amb aquesta intervenció, l’Ajuntament millora amb escreix les característiques lumíniques de l’espai, millora l’eficiència energètica de la instal·lació i suposa un estalvi de gairebé una tercera part tant a nivell energètic com econòmic, com d’emissions de CO2», va explicar García de Castro.

Front Marítim i Via Augusta

Les altres actuacions en il·luminació previstes a la ciutat són les del Front Marítim, amb un cost d’uns 236.000 euros. I la renovació d’enllumenat de la Via Augusta, que té un import de licitació de 464.000 euros, IVA inclòs. Actualment, estan en execució els treballs de reforç a les llums de la plaça alcalde Lloret.