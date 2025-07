La Generalitat desencalla el Fòrum de la Justícia i licita la primera fase d’obres per més de 23 MEUR

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

La Generalitat de Catalunya ha fet el pas definitiu per complir una de les seves grans promeses pendents a Tarragona: la construcció del nou Fòrum de la Justícia. Infraestructures ha tret a licitació la primera fase de les obres d’aquest esperat equipament, que se centrarà en el moviment de terres i l’estructura del futur edifici, el qual s’ubicarà al costat del Centre Penitenciari Obert, en un solar del carrer Arquebisbe Josep Pont i Gol.

Les empreses interessades tindran dos mesos de marge per poder presentar la seva oferta. Segons l’informe justificatiu, es preveu que els treballs s’engeguin el febrer del 2026 i el termini màxim d’execució serà de quinze mesos. És a dir, fins a mitjan 2027. Amb aquesta licitació, l’administració autonòmica desencalla definitivament un projecte que es va posar sobre la taula per primera vegada l’any 1999.

Tot i això, no va ser fins al 2009 quan es va elaborar un projecte executiu. El Departament de Justícia va recuperar-lo el 2023 i el va actualitzar per adaptar-lo a la normativa actual. Després dels constants endarreriments durant les últimes dècades, per fi es comença a veure la llum al final del túnel amb el futur Fòrum de la Justícia, que suposarà una inversió total 94,2 milions d’euros. Del total, una cinquena part es destinarà a aquesta primera fase d’obres.

El passat mes d’octubre, la consellera d’Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, va anunciar un increment de 20 milions d’euros en el pressupost d’aquest projecte, valorat inicialment en uns 70 milions. Aquest sobrecost responia a una actualització per la pujada de preus generalitzada, així com a la reestructuració d’aquest nou equipament per a ampliar-lo i no es quedi petit un cop s’inauguri.

L’ICAT ho celebra

El degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT), David Rocamora, ha valorat «molt positivament» aquesta licitació, que «està en la línia de compliment dels compromisos adquirits pel departament». Segons el calendari del Govern català, està previst que el nou Fòrum de la Justícia entri en funcionament a finals del 2028.

Aquest equipament reunirà en un mateix espai les dependències judicials —com l’Audiència Provincial, 41 jutjats o el Registre Civil, entre altres— que hi ha repartides per la ciutat, en vuit seus diferents. Això permetrà estalviar més d’un milió d’euros en lloguers.