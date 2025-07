La territorial de l’ANC a Tarragona tanca portes per falta de relleu a la direcció

Imatge d’arxiu d’una concentració organitzada per l’Assemblea al Pla de la Seu de Tarragona.Olívia Molet

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

L’Assemblea Nacional Catalana de Tarragona tanca les portes. Les diferents dimissions dels representants directius i la falta de relleu han provocat la clausura. Tot i això, des de la direcció de l’ANC, presidida per Lluís Llach, s’assegura que es treballarà per convocar noves eleccions al secretariat territorial i tornar a activar la territorial tarragonina.

«Molta gent es va donar de baixa després de les eleccions a l’Assemblea, que van ser molt ajustades. Teníem registrats uns 430 socis, però a l’última reunió només vam ser 17. Ningú va voler assumir càrrecs i hem de tancar», explica Agustí Ferrer, coordinador en funcions de l’ANC a Tarragona.

Ferrer ha format part de l’entitat des del 2012 i expressa que ha sigut una decisió «dura» i que la «realitat actual» de l’independentisme no ha ajudat. «La gent està cremada. S’ha acatat massa. Hem sigut complaents», diu el coordinador. La divisió i crítiques internes arran de la presidència de Lluís Llach han empitjorat la situació.

«Dirigeix l’entitat amb una deriva partidista insuportable. L’ANC sempre ha tingut els partits intentant governar-la, però mai havíem arribat a aquests extrems», opina Ferrer. Des de Barcelona, fonts de l’ANC expliquen al Diari Més que es convocaran a tots els socis de la territorial per «donar-los tot el nostre suport», parlar de la situació i convocar noves eleccions al secretariat.

Garantir les accions

«L’objectiu és que els socis de la territorial tinguin un nou secretariat territorial que garanteixi la informació, gestió i coordinació de totes les accions que s’hagin de dur a terme al territori», indiquen les citades fonts. Des de Tarragona, s’han sentit abandonats per la direcció nacional. «La territorial de Tarragona no s’ha tingut en compte. No ens han dit res i, a més, m’han tret el correu i l’accés a les dades», diu Ferrer.

«S’ha fet una cacera a la gent que va defensar la llista cívica quan no calia», conclou. El coordinador s’ha posat a disposició de la direcció per a fer el traspàs d’actius materials com d’associats. «Hi ha poca cosa, però és més el gest i les formes», diu Ferrer. Altres territorials que seguiran actives al Camp de Tarragona són les de Reus, que ha incorporat la del Priorat, i Valls.

Davallada general

La situació de l’Assemblea a Tarragona no és diferent de la d’arreu del país. Recentment, l’organització ha informat que ha patit una davallada de socis general des del 2020, que s’ha accentuat els últims dos anys. Es calcula que ha suposat unes pèrdues d’uns 840.000 euros en quotes en els últims cinc anys.