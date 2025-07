S’incrementen un 170% els ajuts a sortides pedagògiques a Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona ha incrementat un 170% els ajuts destinats a sortides pedagògiques dels centres educatius de la ciutat. El consistori passarà dels 7.390,56 euros destinats a aquesta finalitat el curs passat, als 20.019,33 euros per al curs 25-26.

Les ajudes van dirigides a centres d’educació infantil (segon cicle), d’educació primària públics i concertats, i d’educació especial del municipi de Tarragona. La seva finalitat és facilitar la participació de tot l’alumnat, especialment d’aquell d’entorns socioculturals i econòmics més desafavorits, en les activitats que organitzen els centres educatius, per l’enorme potencial pedagògic que tenen les sortides per als infants i, alhora, enfortir el coneixement de la ciutat.

Les principals millores de cara al curs vinent són també l’increment d’escoles que participaran d’aquestes subvencions, passant d’11 a 15 per al 25-26. La dotació màxima per centre també s’incrementa el doble i augmenta dels 1.000 fins als 2.000 euros. A més a més, les escoles compten amb acompanyament en la tramitació administrativa, plantilles, assessorament i possibilitat de sessions formatives en la justificació de les subvencions; i s'ha ajustat el temps pel procés administratiu a les necessitats dels centres educatius i del curs escolar, per tal que durant el primer trimestre ja puguin disposar de recursos per a les sortides.