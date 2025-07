El Port de Tarragona homenatja Antoni Pujol posant el seu nom a una plaça

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

Antoni Pujol va jugar un paper clau per al desenvolupament del Port de Tarragona com un dels motors econòmics més importants de l’Estat. L’arquitecte tarragoní va liderar l’Autoritat Portuària (APT) entre el maig de 1987 i el novembre de 1995, període en el qual va establir també les bases per convertir el Moll de Costa en un pol cultural.

Per homenatjar la seva trajectòria i deixar constància de la seva petjada a la ciutat, el Port ha posat el nom del seu expresident a la plaça que envolta la rotonda d’accés al Pont de la Petxina, on s’ha instal·lat un monòlit amb una placa commemorativa. L’elecció d’aquest espai té el seu simbolisme, ja que serveix de punt d’unió entre el centre de la ciutat, el barri del Serrallo i el Moll de Costa.

Desenes de persones es van acostar ahir fins a la plaça per participar en l’acte d’inauguració, que va comptar amb la presència de l’homenatjat. L’acompanyava l’actual president de l’APT, Santi Castellà, qui va assegurar que Pujol «va portar el timó del Port amb una visió pionera i de futur difícil de comprendre en el seu moment». «Va ser el precursor d’una estreta relació entre Port i ciutat», assenyalava també.

En aquest sentit, la directora de Polítiques del Litoral de la Generalitat de Catalunya, Kyriat Mercado, va destacar un dels seus projectes més destacats: la redacció del primer pla d’utilització dels espais portuaris a l’Estat espanyol l’any 1992. Per la seva banda, el tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Nacho García, remarcava que «figures com ell van ser claus en la preservació del patrimoni històric de la nostra ciutat».

Finalment, Antoni Pujol, a través de la seva dona Glòria Malé, va voler agrair «la col·laboració de tots els que em vau ajudar», així com el suport de la seva família. Així mateix, va recordar com una de les seves grans fites «l’obertura de l’Eix Transversal que va permetre construir el pont basculant i eliminar la circulació de camions pel Serrallo i el Moll de Costa». Els Xiquets del Serrallo van dedicar un pilar a Pujol per tancar l’acte d’homenatge.