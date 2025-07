ERC exigeix reforçar la plantilla dels Mossos a Tarragona després de la denúncia de falta d'efectius

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Grup Parlamentari d’ERC ha registrat una bateria de preguntes parlamentàries dirigides al Departament d’Interior i Seguretat Pública per la situació crítica de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Tarragona. Les demandes arriben després que el sindicat USPAC dels Mossos d'Esquadra hagi fet una denúncia pública a través de les xarxes socials exposant greus deficiències en la cobertura policial a la ciutat.

Aquestes queixes reflecteixen una situació límit, amb només una patrulla operant per tota la ciutat, absència de reforços per cobrir vacants i una percepció de lideratge intern condicionat per criteris polítics.

La diputada d’ERC, Raquel Sans, ha expressat que «Tarragona mereix un servei policial eficient, amb una dotació d’efectius suficient i un lideratge clar» i ha afegit que «des d’ERC volem garantir que la seguretat es gestiona amb criteris operatius i transparents; per això exigim al Departament d’Interior una resposta clara sobre les mancances detectades i el reforç de la plantilla».

Els republicans han registrat una bateria de quatre preguntes relacionades amb aquesta denúncia pública. «No podem permetre que la percepció de manca de lideratge o de falta de decisió a la comissaria posa en qüestió la confiança dels ciutadans en els Mossos. Cal clarificar quants efectius hi ha realment assignats, quants operen efectivament durant les nits i si es pensa reforçar la plantilla de cara al futur», afegeix Sans.

ERC manifesta que continuarà treballant per garantir la màxima transparència i eficàcia a la gestió policial i reclama urgentment una millora de les dotacions i la direcció operativa, recollint la preocupació expressada per USPAC i la plantilla policial.