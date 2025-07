Dilluns arrencaran les obres per treure el carril bici de Pere Martell

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El proper dilluns 21 de juliol començaran les obres per treure el tram de carril entre el carrer Pere Martell i l’avinguda Ramón y Cajal i està previst que s’allarguin fins a finals del mes d’agost. Aquesta intervenció consta de tres fases: senyalització i preparació; eliminació i esborrament de senyalització existent i per últim, repintat de la via.

Per executar aquesta obra en el temps establert, mentre duri hi haurà restriccions d’estacionament en aquest tram però no de circulació, ja que sempre hi haurà lliures dos carrils de circulació, com hi ha actualment. Ara bé, en cas que sigui necessari hi pot haver algun canvi puntual per exigències de l’obra. Aquest dimecres ja s’ha senyalitzat la zona.

Per altra banda, es reubicaran dues illes de contenidors del tram afectat per obres, una es posarà al carrer Higini Anglès 8-10 i l’altra a Pere Martell 26.

EMT

Amb motiu de les obres programades, línia L-41 efectuarà una parada al carrer Pere Martell, 1, en substitució de l’antiga ubicació al número 7 del mateix carrer. D’altra banda, la línia 8 continua oferint un recorregut alternatiu per la Rambla Nova.

Cal recordar que el passat 23 de juny es va iniciar la segona fase de l’operativa d’EMT a l’intercanviador Battestini. Així doncs, des de fa tres setmanes, la parada de Pere Martell, 7 de les línies L-54 i L-6 ja no està en servei, ja que ha estat substituïda per les parades número 4 i 5 situades a l’intercanviador Battestini.