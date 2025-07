Sant Magí recupera el carro del Sant que acompanya l'arribada de l'aigua

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Tarragona tornarà a viure la festa major de Sant Magí del 8 al 19 d’agost. La síndria, l’alfàbrega, l’aigua, les mides, els castells, les revetlles i el Seguici de Sant Magí, tornaran a ser els protagonistes d’aquesta celebració. Com a novetat, que enguany es recuperarà l’emblemàtica carrossa de Sant Magí que acompanya els portants a la vigília amb l’arribada de l’aigua.

La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha presentat avui la programació, acompanyada dels responsables de les diferents entitats que la fan possible per, un any més, i ha volgut «agrair a tothom que fa que aquesta sigui una festa major viscuda i participativa». Des de la iMAGinada, passant pel festival de música de l’AMT, les revetlles de les colles castelleres i la part més tradicional.

La 17a iMAGinada, tornarà a Tarragona des del 8 d’agost, amb una celebració inaugural i amb tres dies de programació carregats de propostes familiars, reivindicatives i cooperatives al Camp de Mart. La inauguració està prevista el divendres 8 d’agost a la plaça del Fòrum a partir de les 19h, amb una cercavila i la batucada Engrescats de Tarragona, que serà l’encarregada de donar el tret de sortida a la iMAGinada 2025, que enguany incorpora l’Espai Nadó a l’Espai Cabaret, amb l’objectiu que les famílies puguin gaudir de la programació amb comoditat i tranquil·litat.

Recuperació de la carrossa del Sant

Des de la plaça de la Font, el dilluns 18 d’agost, els portants de l’aigua vinguts de la Brufaganya, aniran acompanyats per la Carrossa del Sant, recuperada pels veïns i veïnes del Portal del Carro, l’Associació Amics de la Part Alta i la Confraria de Sant Magí després d’uns anys d’absència i sortiran en itinerari fins al Portal del Carro; amb el Seguici Popular.

Així mateix, el 16 d’agost a les nou de la nit, al santuari de la Brufaganya, el cos de Bastoners de l’Esbart Santa Tecla farà una actuació extraordinària pel seu 50è aniversari.

Una altra de les novetats de la festa major d’enguany és la presentació del joc Missió Seguici. Una proposta innovadora i feta per joves tarragonins que es presentarà el dissabte 16 d’agost a les 18.30h a la Casa de la Festa. Es tracta d’un nou un joc de taula carregat de preguntes i respostes del nostre Seguici Popular, que va començar sent un entreteniment a les seves sobretaules i trobades d’amics i ara van considerar que valia la pena compartir-ho amb tota la ciutat.

Programació musical

El Teatre Auditori del Camp de Mart, el 14 d’agost a les 20h serà el torn del vespre més jove. I serà de la ma de Las Ninyas del Corro, Mama Dousha i Julieta, amb accés lliure i gratuït, limitat a l’aforament.

En el mateix escenari, dos dies més tard, el 16 d’agost, serà el torn del ja tradicional festival Festival de l’aMt, Capsa Músic Festival. En la seva XXVIa edició, el festival continua mantenint l’esperit primigeni i ofereix una llarga jornada de música en directe. Enguany passaran pel festival M.U.R, Gavina MP3, Misty, Joan Masdeu i Tulsa. L’accés també és lliure i gratuït, limitat a l’aforament de l’espai.

Entremig, el 15 d’agost, la música i la festa es traslladen al Parc Francolí. La segona edició del Jordi’s Festival Sant Magí serà a partir de les 20.30h el nou atractiu per als més joves. Aquest estiu arriba una de les propostes més potents de la temporada, amb artistes de primer nivell i una experiència immersiva per al públic més jove. El reconegut cantant de trap Kidd Keo, amb més de 4 milions d’oients mensuals, i Atomic, artista de dembow amb més de 2 milions d’oients, actuaran en directe en un esdeveniment que promet marcar tendència.

Les revetlles

La Revetlla Il·luminada pren força el 18 a la nit, la vigília del Sant, a partir de les 23.30h a la plaça del Rei; que un any més desprendrà, amb la Companyia d’Espectacles Pa Sucat i DJ de la Llum, llum i so amb els elements típics, el Càntir, el Carro, la Síndria i la Petxina Pelegrina, amanits amb nous efectes audiovisuals creats per a l’ocasió i amb la música més actual.

A les 21h, tindrà lloc la revetlla Familiar de Sant Magí. Un format pensat en exclusiva per als nens i nenes de fins a dotze anys perquè puguin gaudir de la festa amb el seu entorn i música adients. Aquella mateixa nit i també a les 23.30h, la plaça de la Font serà l’escenari de la revetlla de Sant Magí amb la Mercabanda i la Band de Cool. Una nit plena de festa, emocions i sobretot bona música per ballar a cop de versions trepidants.

També tindran lloc les revetlles de les colles, com la matalassera la mitjanit del 15 d’agost a la plaça del Rei amb Pascual i els Desnatats, un directe per no parar de saltar i ballar amb les millors versions! I perquè no s’aturi el ritme, la vetllada seguirà amb els PD Petardeig i Miki DJ i el 17, la colla Jove a les 23h al Cós del Bou amb la banda tarragonina La Model, el PD Murddock i el Duo Copasso seran els encarregats d’amenitzar la revetlla de Sant Magí de la Colla Jove.

Imatge del cartell de Sant Magí, obra d'Hugo Prades.Ajuntament Tarragona

La Diada, la imatge d’enguany

La imatge d’enguany serà la Diada castellera. L’il·lustrador tarragoní Hugo Prades ha estat l'encarregat de retratar amb el seu llapis tots els protagonistes de la diada castellera de Sant Magí: les quatre colles de Tarragona, el músics, el públic que està a plaça, els veïns des dels balcons, els mitjans de comunicació... Hugo Prades està especialitzat en il·lustració editorial. Ha fet moltes publicacions vinculades a la il·lustració històrica i molts de les seves creacions s’han convertit en puzles. És també coautor dels llibres del Patufet i es membre de l’Associació d’Il·lustradores de Tarragona.

El grafisme de la imatge i la integració tipogràfica ha estat fet per l’estudi de disseny gràfic Gecko, de la dissenyadora i professora tarragonina de l’Escola d’Art de Tarragona Itziar Solla Garmendia.