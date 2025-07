PartdeTu: la nova campanya del patrimoni tarragoní

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La programació d’estiu de Tarraco25 compta amb una sèrie de propostes de diferents departaments que es complementen amb la campanya comunicativa que s’ha engegat aquest mes de juliol i que vol fer partícips a tots els tarragonins i tarragonines, sota el lema Tarraco 25 #Part deTu.

«Amb aquests 25 anys celebrem l’èxit d’una fita aconseguida amb la participació de moltíssima gent el 30 de novembre del 2.000 i durant tot l’any estem programant, repensant i estructurant el Patrimoni i el seu gaudi per a tots els tarragonins i tarragonines, perquè la celebració sigui de tots i totes», va explicar ahir el conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre.

La campanya #PartdeTu que es va presentar ahir i que properament sortirà a la llum amb la col·laboració de Tac12 Tv; es plasma a través d’una sèrie de càpsules que es projectaran tant a la televisió com a les xarxes socials de l’Ajuntament, juntament amb una proposta participativa per a què tothom qui ho vulgui expliqui què significa per ell el patrimoni i com el viu cada dia a la ciutat.

Propostes artístiques

L’estiu ve carregat de propostes artístiques viscudes dins i amb el patrimoni. Recreacions històriques als recintes, durant les nits de juliol i agost, on es podrà contemplar a través de personatges amb vestuari i materials recreats, històries infinites que proposa el Museu; dansa i música de Cultura en llocs espectaculars i participació jove i familiar de la mà de Joventut i Turisme, respectivament. Destacarà el Jardí Sonor, un festival de música i art a llocs amb encant i patrimonials com l’Amfiteatre romà i que es mou pel territori.