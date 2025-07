L’Ajuntament de Tarragona confirma les converses amb la Diputació pel futur de Tinet

Publicat per Rafa J. Larrañaga Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona confirma que està negociant amb la Diputació de Tarragona per convertir Tinet en patrimoni de la ciutat. Tot i això, l’ens municipal assegura que d’aquestes converses entre institucions encara no n’ha pogut sortir «res en ferm».

La Diputació va anunciar a finals del mes de juny que tancaria progressivament els serveis de Tinet, la primera xarxa ciutadana de l’Estat espanyol i una de les tres primeres de tot Europa. A partir d’aquesta notícia, una vintena d’usuaris —alguns d’ells fundadors— van enviar una carta a la presidenta de l’ens supramunicipal, Noemí Llauradó, en què demanaven «col·laborar per donar-li un comiat digne a Tinet i garantir-ne la preservació de la memòria històrica». Entre els signants de la carta, s’hi troben tarragonins com Cinta Bellmunt, Eudald Carbonell, Joan Aregio o Anna Gispert.

Doncs ara, aquests usuaris van una mica més enllà. Els ‘tinetaires’ demanen a la resta d’usuaris que encara utilitzen Tinet que no abandonin els serveis. Al darrer comunicat, especifiquen que cal «reforçar la iniciativa i donar-li una nova empenta» perquè no descarten que es puguin trobar iniciatives que garanteixin la continuitat del servidor d’Internet públic tarragoní. «Temps per abandonar la xarxa, n’hi haurà —en els pròxims sis mesos— si és que finalment no es troba cap altra alternativa», afirmen els signants.

Per a poder encarar el futur de la xarxa amb certesa com més aviat millor, aquesta vintena d’usuaris també demana que la Diputació els rebi en una primera reunió «abans del mes d’agost».

Tinet, història de la ciutat

Fundada l’any 1995 per un grup de professors de la Universitat Rovira i Virgili, Tinet és un servidor públic d’Internet. Aquesta xarxa fa 30 anys que ofereix connectivitat, espai web, eines per a la creació de pàgines web, entre altres serveis. Durant els cinc primers anys de vida, va rebre el suport de l’Ajuntament de Tarragona, però a partir del 2000, el servei va passar a les mans de la Diputació.