Un jutge de Tarragona investiga l'exministre Montoro (PP) per modificar lleis a canvi de pagaments

Un jutge de Tarragona investiga l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro (PP) per suposadament aprofitar el seu càrrec per crear una "xarxa d'influències" que va impulsar modificacions legislatives per afavorir empreses gasistes a canvi d'"importants pagaments" a la mercantil Equipo Económico, de la qual va ser soci fundador i president.

En una interlocutòria, avançada per La Vanguardia i a què ha tingut accés EFE, el titular del jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona atribueix a Montoro -que va ser ministre d'Hisenda entre 2000 i 2004 amb José María Aznar i entre 2011 i 2018 amb Mariano Rajoy- i a una trentena d'investigats els delictes de suborn, frau contra l'administració pública, prevaricació, tràfic d'influències, negociacions prohibides, corrupció en els negocis i falsedat documental.

Segons la interlocutòria, la investigació, que va començar el 2018, ha revelat que, fins i tot en dues ocasions, empreses gasístes van contractar Equipo Económico (EE) perquè fes ús de la seva "xarxa d'influències" amb la finalitat que es duguessin a terme reformes legislatives d'acord amb les seves pretensions, com ara per obtenir una rebaixa en l'Impost Especial sobre l'Electricitat.

El jutge considera que Montoro, que va ser conseller d'Equipo Económico fins l'abril del 2008 i ministre d'Hisenda en els anys en què es van tramitar les normes, va fer suposadament "ús de les potestats" que li corresponien en la iniciativa legislativa del seu ministeri, "la qual cosa presumptament asseguraria un guany al despatx EE".

"L'ús d'aquestes potestats hauria permès EE poder oferir a societats de diferents sectors reformes que beneficiessin els seus interessos econòmics, en detriment del sector públic", apunta el jutge.

La interlocutòria detalla a més que Montoro va nomenar entre els seus alts càrrecs "persones estretament vinculades al despatx EE, cosa que asseguraria que l'elaboració i tramitació dels textos dels avantprojectes de Llei i projectes de reglaments es redactessin 'a demanda' de les mercantils investigades, després d'acceptar aquelles pagar per això".