Ivana Martínez: «El nou cementiri públic és un deute històric amb la ciutat, i ens fa molta il·lusió complir-lo»

Publicat per Tarragona Creat: Actualitzat:

Podríem dir que aquest és un moment clau per a EMSERFUMT i els serveis funeraris de Tarragona. Per una banda, es preveu l’ampliació i reforma del tanatori municipal, i per l’altra la construcció d’un nou cementiri públic…

«Efectivament, el 2025-2026 serà un període ple de reptes. Tenim molts projectes que per fi començaran a moure’s i estem molt contents. Esperem que al setembre ja es puguin veure les primeres actuacions al Tanatori».

Quin impacte es preveu que tinguin aquestes reformes en la qualitat del servei?

«Al final l’objectiu és millorar un servei que ja és bo, però que ara podrem adaptar millor a les necessitats de la ciutadania. Per exemple, l’actual sala de cerimònies, en alguns casos, resulta massa gran o massa petita. Amb les reformes, disposarem d’una sala més petita per cerimònies íntimes i d’una de més gran per a les que requereixin més capacitat. Així, podrem adaptar-nos a les necessitats de cada família. També instal·larem un segon forn crematori, per agilitzar el procés d’incineracions».

Ha crescut molt la demanda?

«Bastant, el temps passa i els costums canvien, i sembla que aquí som molt moderns, perquè és una tendència en alça. Per això hem d’adaptar-nos i oferir més servei».

Quines altres actuacions es faran dins el tanatori?

«Crearem una sala d’atenció a les famílies al vestíbul i rehabilitarem el pati central per convertir-lo en un espai més acollidor. També reformarem espais interns com el magatzem, les cotxeres, la sala de tanatopràxia i els vestidors. A més a més es millorarà el sistema de climatització i s’instal·laran plaques fotovoltaiques».

Quin paper juga la sostenibilitat en aquest projecte?

«La sostenibilitat és clau. Tots tenim el deure de contribuir a combatre el canvi climàtic i els serveis funeraris no són excepció. Amb la nova planta fotovoltaica podrem autoabastir-nos d’energia, però ja hem implementat moltes altres mesures per aportar el nostre granet de sorra. Per exemple, disposem de fèretres ecològics, sense frontisses ni acabats brillants, i utilitzem blondes de cotó completament ecològiques. Hem canviat també el maquillatge, i el material de les urnes, oferint opcions biodegradables».

Afectaran les obres el dia a dia del servei?

«No. És inevitable que hi hagi moviment, però tot està planificat per minimitzar l’impacte. El projecte es va preparar tenint en compte que les obres no poden interferir en els serveis d’acomiadament».

Parlant d’obres, quan es preveu que comenci la construcció del nou cementiri?

«Hem presentat ja l’estudi de viabilitat a l’Ajuntament, i ara tot està damunt la taula. El següent pas és que es dugui al plenari. Si tot va bé, l’objectiu seria començar les obres el 2027»

Què suposarà aquest equipament per a la ciutat i per als tarragonins?

«Aquest cementiri és un deute històric amb la ciutat, i ens fa moltíssima il·lusió complir-lo. No pot ser que Tarragona, una ciutat important, sigui una de les poques de l’Estat que no disposa d’un cementiri de titularitat municipal».

Per què s’ha triat la muntanya del Llorito?

«És on es va projectar en el seu moment per part de l’alcalde Recasens. Són terrenys municipals, ja classificats per a aquest tipus d’usos, i compleixen els requisits per fer-hi un cementiri integrat a la natura. La idea és fer un cementiri jardí, ecològic, amb vegetació autòctona, no un edifici rígid enmig del paisatge. Volem un lloc que transmeti serenor, on l’experiència del comiat sigui el més humana i agradable possible».

També es tracta del primer cementiri laic, on es podran realitzar enterraments seguint la tradició musulmana.

«Es respectaran totes les sensibilitats i confessions, el que passa és que els musulmans són els únics que s’enterren d’una manera específica, que és a terra i mirant a la Meca, i tenen el dret a fer-ho a la seva ciutat natal, que per molts és Tarragona».

Tot aquest creixement arriba en un moment en què també es construeix el nou tanatori de Mèmora. Com valoreu aquesta competència?

«Amb total normalitat. Sempre dic que la competència no és dolenta, al contrari: ens obliga a millorar, a oferir millor servei i a innovar. Nosaltres tenim molt clar que mentre hi hagi respecte i professionalitat entre tots els actors del sector, no hi haurà problema. Reus, per exemple, té dos tanatoris, i Tarragona també pot tenir-ne més d’un. Al final, qui en surt guanyant és la ciutadania, que té més opcions per escollir».

Més enllà de les infraestructures, com contribueix EMSERFUMT a l’acompanyament emocional en moments de dol?

«Col·laborem amb el Col·legi de Psicologia per formar mestres i educadors en l’acompanyament al dol infantil. També treballem el dol perinatal amb l’entitat Contracor, amb qui organitzem actes commemoratius a l’octubre. Un projecte recent és Una part de tu em floreix a dins, un conte infantil que ajuda els nens a comprendre la pèrdua, ja present a les escoles i ara també acompanyat de formació per al seu ús pedagògic».