El govern de Tarragona vol eliminar la tarifa per organitzar activitats i espectacles en espais públics

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

El govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona vol modificar l’ordenança fiscal número 6, que regula la taxa per la intervenció administrativa en les activitats i espectacles públics, només quatre mesos després de la seva entrada en vigor. En el ple d’aquest divendres, l’executiu socialista proposarà eliminar la tarifa que han de pagar entitats i empreses per obtenir la llicència per organitzar esdeveniments de caràcter extraordinari a la ciutat, en establiments i espais oberts a la ciutadania.

«Aquest canvi cerca potenciar les activitats ocasionals que aporten un benefici per a Tarragona, ja sigui ajudant a fomentar la cohesió social, revitalitzar l’espai públic, promoure la cultura local, atraure visitants o evitar que els ciutadans hagin de marxar a altres indrets per trobar ofertes semblants», assegura la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró.

L’edil destaca que la supressió d’aquesta quota afavorirà «les entitats incloses en el Registre Municipal», com pot ser el cas d’associacions veïnals, associacions de famílies d’alumnes (AFA), clubs esportius o organismes sense ànim de lucre que tenen per objecte «fomentar i millorar els interessos generals o sectorials dels veïns i que indiscutiblement contribueixen a enfortir el teixit social i cultural de la ciutat».

Aquesta mesura també beneficiarà les empreses que vulguin organitzar algun espectacle públic o activitat recreativa de forma ocasional. Actualment, l’ordenança fixa diferents tarifes segons la superfície que s’ocupi. La taxa varia dels 452,65 als 777,66 per metre quadrat, fins a un import total màxim de 350.000 euros. Això sí, les entitats del Registre Municipal poden fer ús dels locals municipals i espais exteriors públics per una quota reduïda de 100 euros.

Mascaró remarca que hi ha informes favorables de la Secretaria General i del Cap de servei de costos, comptabilitat i estabilitat pressupostària, amb el vistiplau del Viceinterventor. L’edil apunta que l’eliminació d’aquesta tarifa «no suposarà un impacte significatiu» per a les arques municipals, ja que l’any passat es van concedir 44 llicències i calculen que l’import que s’hauria ingressat rondaria els 20.000 euros. En aquest sentit, la consellera assenyala que l’objectiu d’aquesta mesura és «evitar càrregues que dificultin l’organització d’aquestes activitats».

D’altra banda, aclareix que «continuarà sent necessari demanar la llicència». A més, apunta que, en els casos on l’esdeveniment es dugui a terme en la via pública, les entitats o els particulars privats hauran de pagar —com fins ara— la quota establerta en l’ordenança fiscal 15, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial el domini públic.

Polèmica pel Nomad

Ahir, el portaveu d’ECP, Jordi Collado, va criticar durament la proposta del govern en roda de premsa. L’edil considera que s’hauria d’eliminar la tarifa per a les entitats sense ànim de lucre, però no per a les empreses: «Hi haurà barra lliure i l’Ajuntament cobrarà zero».

A més, va relacionar aquesta modificació amb la declaració d’interès del Festival Nomad, «decretada a dit per Alcaldia i que va eximir l’organització del pagament de taxes». El conseller va avançar que votaran en contra de la mesura que vol tirar endavant el PSC amb «altres grups especialitzats en privatitzar l’espai públic».