ERC defensa l’estació de l’Horta Gran com a solució ferroviària per al territori

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona presentarà al pròxim consell plenari una moció que defensa la ubicació de l’Estació Central de l’Horta Gran com la millor solució per al futur ferroviari de Tarragona i el seu entorn metropolità. Davant el «caos ferroviari» que allunya el tren de la ciutadania, segrega barris i manté la ciutat d’esquenes al mar, ERC proposa un model ambiciós, basat en criteris de mobilitat sostenible i cohesió social.

La ubicació de l’estació de l’Horta Gran de Tarragona pot beneficiar fins a 800.000 persones. «Aquesta estació també serà molt útil pels municipis de la costa del Garraf, qui podran agafar l’alta velocitat a Tarragona i no caldrà que ho facin a l’Estació de Sants de Barcelona, un fet que també permetrà alleugerir el tren Rodalies que va fins a la capital catalana», ha detallat el conseller d’ERC, Xavi Puig.

«El que defensem no és la solució més fàcil ni la més barata, sinó la més útil i ambiciosa per a Tarragona i el territori», afirma Xavier Puig, conseller d’ERC. Segons Puig, «l’Horta Gran representa l’únic emplaçament capaç d’unir Centre i Ponent, garantir l’accés per a més de 145.000 persones a peu, en bici o en transport públic, i projectar Tarragona cap a un model urbà del segle XXI».

Mapa d'on es situaria l'estació d'Horta Gran i els dos baixadors.ERC

La proposta, impulsada per ERC durant el govern Ricomà i recollida en l’Avanç del POUM, contempla un desviament ferroviari soterrat que travessaria la ciutat i tindria parades estratègiques, eliminant la barrera històrica de les vies. D’aquesta manera, l’alta velocitat i el tren convencional arribarien realment al cor urbà, apropant també serveis a la Vall de l’Arrabassada i a l’avinguda Catalunya, les zones de més densitat poblacional.

Puig també destaca la importància de la proposta en termes de sostenibilitat: «És l’única opció veritablement intermodal, que maximitza l’ús del transport públic i ecològic i permetrà desviar les mercaderies cap a l’interior, alliberant la façana marítima de Tarragona, obrint la ciutat al mar i millorant la qualitat de vida. Fins a quin punt hem de fiar-ho tot una altra estació lluny de tot nucli poblat, com va passar amb la Secuita. Tarragona ha de deixar de ser l'única capital que queda fora del mapa de l'alta velocitat. Com a territori i ciutat ens hi juguem els desenvolupament de les pròximes dècades».

Els republicans també presentaran una moció per incorporar suport tècnic especialitzat per als parcs saludables de la ciutat, amb l’objectiu de garantir-ne un ús segur, efectiu i inclusiu. La proposta també inclou reforçar la senyalització informativa i fomentar l'activitat física entre la gent gran.

La consellera d’ERC, Mary López, ha destacat que l’objectiu és passar de la instal·lació a la dinamització, i ha subratllat que la proposta és que «es puguin fer sessions guiades, resoldre dubtes i acompanyar especialment la gent gran en la pràctica d’exercici físic».

El Grup Municipal presenta una tercera moció, conjuntament amb la consellera Elvira Vidal, per garantir l’accessibilitat universal a totes les platges del municipi. Tot i que actualment algunes platges de la ciutat disposen de serveis adaptats, encara hi ha mancances importants, especialment a la platja Llarga, que no compta amb accés directe fins a la vora del mar.

La moció reclama una auditoria d’accessibilitat a totes les platges, la instal·lació de rampes mòbils, l’ampliació del servei de cadires amfíbies i la incorporació de senyalització en braille, pictogrames i codis QR.