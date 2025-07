Detingut per sostreure gasoil de tres camions i productes d’alimentació al Polígon Francolí

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut aquesta nit un home, de 43 anys i amb 35 antecedents, com a presumpte autor d’un robatori amb força al polígon Francolí, per sostreure aliments, begudes i combustible de tres vehicles d’una empresa.

Cap a les 00.30h, durant un patrullatge actiu per aquesta zona industrial, una dotació policial ha vist un home caminant pel polígon Francolí que portava tres garrafes de combustible buides. Els agents han donat l’avís perquè un vehicle de paisà fes un seguiment d’aquesta persona perquè aixecava sospites que pogués cometre algun furt. L’home hauria carregat les garrafes en un carro que es fa servir per comprar als supermercats que estava al pati d’una empresa del polígon.

Un cop al lloc, la unitat de paisà ha fet una batuda per la zona on se l’havia vist però sense localitzar-lo. Minuts després, una patrulla formada pel cap de torn que s’havia afegit a les tasques de recerca de l’home, l’ha localitzat caminant per l’N-340a mentre portava el carro ple de combustible i de productes d’alimentació. El sospitós, en veure la dotació policial, ha deixat el carro i ha intentat fugir. Els agents l’han interceptat i identificat i alhora han passat la informació del material que portava l’home a la dotació de paisà i també una altra logotipada.

Aquestes unitats han detectat des de l’exterior d’un recinte que tres camions d’una empresa de venda a l'engròs tenien el dipòsit de gasoil forçat, restes de gasoil a terra, una mànega d’extracció, i al costat, un palet amb capses iguals a les que portava l'individu interceptat. L’home no havia forçat l’entrada, hi havia accedit saltant la tanca perimetral.

Davant de tots aquests indicis, l’home ha estat detingut com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força. Quan se l’ha interceptat portava 2 mànegues de goma per fer extracció de combustible, 2 garrafes de plenes de combustible i una altra de buida, 42 llaunes de cervesa, 9 llaunes de refresc, 6 ampolles de llet, 7 caixes de plenes de bosses de patates, 1 bossa de cafè en gra, 1 tornavís, 1 clau multiús i 1 llauna de tomàquet.