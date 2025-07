Urtasun desbloqueja la subvenció de 3,5 MEUR per a la museografia del MNAT

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Cultura, amb Ernest Urtasun al capdavant, ha donat llum verda al Reial Decret 612/2025 per a la concessió directa d’una subvenció de 3,5 milions d’euros a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural per a la museografia del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT). Aquest pas és decisiu per a la reobertura definitiva d’aquest equipament, tancat des del 2018, que està prevista per a finals del 2026.

L’ajut, que es dividirà en dues anualitats, està condicionat a «l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en els corresponents exercicis pressupostaris». Els treballs de reforma del museu situat a la plaça del Rei van costar 4,4 milions. Ara, s’invertiran més de 3 milions per la museografia. «Després de dècades d’endarreriments i desinterès, el Ministeri ens torna a tenir al mapa», destaca el portaveu d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Collado. «Per fi es concreta el compromís entre governs i es posa negre sobre blanc la importància que té per al país el nostre patrimoni romà», remarca.