El Síndic de Greuges demana un informe a l’Ajuntament sobre la neteja a Tarragona

La Plataforma per una Tarragona Neta denuncia la brutícia als carrers i reclama solucions.Tjerk van der Meulen

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

El Síndic de Greuges ha demanat un informe a l’Ajuntament de Tarragona sobre la neteja a la ciutat. L’organisme públic ho ha fet després de rebre la queixa formal de Plataforma per una Tarragona Neta, que ha recollit dues mil signatures en l’últim any.

«Patim una greu crisi d’insalubritat i una creixent brutícia als nostres carrers. Això és degut a una omissió de funcions per part del consistori», va exposar ahir Mónica Novés, impulsora de la plataforma, en una roda de premsa.

La Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona i la Federació de Veïns de Llevant Est han donat suport a la plataforma. «El procés judicial del nou contracte de la brossa no és excusa. S’han d’activar més recursos. L’obligació de l’Ajuntament és buscar solucions. La neteja no és un luxe, és un dret bàsic», va expressar Novés.

En aquest sentit, des del consistori s’explica que, entre d’altres mesures, s’està tramitant un servei de neteja del servei de neteges intensives Pam a Pam, que no està inclòs al contracte de neteja i que permetrà optimitzar els recursos, per un import de 109.579,38 euros l’any. Tot i així, l’Ajuntament de Tarragona exposa que el «principal motiu» dels problemes amb la neteja és el perllongament de la contractació del nou servei.

Incivisme diari

A banda, des de la plaça de la Font s’assenyala que la ciutat «pateix actes d’incivisme cada dia», que no ajuden a millorar la situació. Des de la plataforma, també es detecta aquest incivisme. «El sentim i òbviament hi ha una responsabilitat compartida. Però les autoritats han d’actuar amb els incívics», va dir Novés.

Des de gener a juny d’enguany s’han tramitat 125 expedients sancionadors, segons informa el consistori. Les sancions poden anar dels 100 als 2.000 euros, que es pot incrementar en funció de la gravetat. Els veïns consideren que cal implementar sancions «efectives» i que s’ha de fomentar l’ús de pipicans i zones de sorra per a mascotes.

«Pensem que falten espais. No podem demanar que les mascotes no orinin a determinats llocs si alhora no fiquem espais perquè els gossos puguin córrer i jugar», va reblar la impulsora de la plataforma. Des de la nova entitat han avançat que volen fer recollides de signatures en diferents punts de la ciutat.

Zones més afectades

Els veïns alerten que la situació afecta més determinats barris. «Les avaries dels vehicles de neteja es van reparant però pot provocar que hi hagi algunes zones on el servei planificat es pugui veure afectat», diuen des de l’Ajuntament.