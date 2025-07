L’Hospital Viamed Tarragona abordarà lesions cranioencefàliques i medul·lars amb tècniques innovadores

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El nou Hospital Viamed Tarragona comptarà amb una Unitat de Neurocirurgia especialitzada en el tractament de lesions cranioencefàliques i medul·lars amb tècniques d’alta precisió. Oferirà, per primera vegada en l’àmbit privat de la província de Tarragona, una cobertura completa de les patologies del sistema nerviós central amb tecnologia d’última generació i quiròfans preparats per a intervencions d’alta complexitat.

Aquest servei tractarà múltiples patologies cranioencefàliques i medul·lars, com tumors intracranials i raquimedul·lars, hidrocefàlies, patologies degeneratives de columna, entre d’altres casos de gran complexitat que s’abordaran amb tècniques neuroquirúrgiques avançades, com la cirurgia oncològica cranial i raquimedul·lar, cirurgia d’hipòfisi, endoscòpia cranial i de columna, toracoscòpia, etc. Aquests procediments representen un avenç significatiu en la cobertura integral de la neurocirurgia al territori.

La Unitat disposarà de tecnologia puntera en imatge intraoperatòria, neuronavegació, monitoratge neurofisiològic, planificació quirúrgica 3D, sistemes de realitat augmentada per al disseny de cirurgies específiques, entre altres eines que permetran una execució quirúrgica precisa i mínimament invasiva, afavorint la millora del procés de recuperació del pacient i la reducció de complicacions.

Els quiròfans de l’hospital han estat equipats amb infraestructura especialitzada per a neurocirurgia avançada. Es tracta d’entorns plomats que permeten l’adquisició d’imatge intraoperatòria amb seguretat. L’espai inclou taules quirúrgiques d’alta versatilitat i zones específiques per a cirurgia mínimament invasiva i microcirurgia. El conjunt de la instal·lació posa especial atenció als circuits d’entrada i sortida per garantir l’esterilitat i la seguretat del pacient en tot moment.

A més, hi haurà una integració total amb la Unitat de Cures Intensives (UCI) per fer un seguiment immediat dels casos de més complexitat. En aquest sentit, l’equip mèdic disposarà de sistemes de monitoratge per optimitzar la recuperació del sistema nerviós en pacients neurocrítics i amb lesions greus.

El servei estarà liderat pel Dr. Francisco Gonçalves, especialista amb una sòlida trajectòria en l’abordatge de casos d’alta complexitat, com la patologia oncològica raquimedul·lar i columna complexa. L’equip estarà format per neurocirurgians amb més de deu anys d’experiència en hospitals de referència i amb formació específica per tractar casos de neurocirurgia complexa. El model de treball de la Unitat de Neurocirurgia de l’Hospital Viamed Tarragona combinarà tecnologia, protocols clínics rigorosos i atenció personalitzada.

Des del primer moment, la Unitat comptarà amb comitès multidisciplinaris per a casos de columna complexa, neurooncologia, hipòfisi i pacients amb lesions d’alta complexitat. A més, treballarà en estreta coordinació amb l’àrea de Neurologia per a l’abordatge conjunt de patologies com ictus, hidrocefàlies, epilèpsies quirúrgiques o complicacions intracranials.

Cada pacient serà avaluat i tractat pel seu metge de referència, així com serà intervingut per l’equip expert en cada tècnica. L’objectiu és assolir la millor relació metge-pacient, mitjançant un seguiment individualitzat i l’accés a l’especialista de confiança, reduir els temps d’espera i facilitar l’accés a una neurocirurgia moderna i centrada en el pacient.