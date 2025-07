Intervencions contra la caiguda de pins a Sant Salvador arran de les queixes veïnals

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona ha intervingut aquest darrer cap de setmana els pins situats al barri de Sant Salvador. Diversos veïns havien alertat de la situació dels arbres i de la seva imminent caiguda.

De fet, en els últims dies també s'havien produït incidents. «Un pi va caure damunt d'un cotxe. Molts segueixen torçats. Hem enviat alertes per l'Epp», indica Fàtima, una veïna del barri. Els veïns també reclamen que en algunes intervencions els troncs dels arbres es deixen a la carretera, ocupant un carril pel pas dels vehicles. «Si no s'actua a tots, sobretot a la zona que dona al riu, hi haurà una altra desgràcia», diuen els residents del barri.