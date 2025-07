La Guàrdia Urbana de Tarragona intensifica la campanya de civisme i tinença d’animals

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona continua impulsant accions per promoure el civisme i la tinença responsable d’animals de companyia. A través d’una acció coordinada entre la Guàrdia Urbana i els departaments de Neteja Pública i Benestar Animal, s’està treballant per conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de tenir cura dels espais comuns i garantir una convivència respectuosa entre veïns i mascotes.

Des de principis d’any, la Unitat de Medi Ambient (UMA) de la Guàrdia Urbana ha intensificat el patrullatge i les campanyes informatives, especialment en zones amb alta afluència de persones i animals. Fins al moment, els agents han imposat més d’una setantena de denúncies per incompliments de l’ordenança municipal sobre la Protecció, la tinença i la venda d’animals. Les sancions han estat motivades principalment per la no recollida d’excrements, miccions a la via pública o per portar els gossos deslligats, accions que poden comportar multes de fins a 300 euros.

Amb l’objectiu de prevenir aquestes conductes, s’han repartit tríptics informatius i s’ha col·locat cartelleria en diversos punts de la ciutat com l’Anella Mediterrània, el Parc de la Ciutat, el Camp de Mart, els parcs del Francolí i altres carrers com Riu Siurana, Anoia o la Part Alta. Aquests materials recorden les obligacions legals dels propietaris: censar l’animal, portar-lo lligat i identificat amb microxip, i recollir-ne els excrements.

L’Ajuntament insisteix que la tinença responsable d’animals no és només una obligació legal, sinó també una actitud de respecte envers l’espai públic, la resta de la ciutadania i el benestar dels mateixos animals, que formen part del nostre entorn. Per això, anima tots els propietaris a seguir les normes i recomanacions recollides a l’ordenança municipal, consultables al web www.tarragona.cat.