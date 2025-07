ERC denuncia l’ús abusiu d’espai públic en esdeveniments privats

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’Esquerra Republicana ha reclamat més control sobre l’ocupació de l’espai públic durant la celebració d’esdeveniments a la ciutat. La petició arriba després que, durant tres dies, el passeig de les Palmeres i el parc de l’Amfiteatre hagin estat ocupats per desenes de taules i cadires d’un esdeveniment privat, que han dificultat el pas lliure de la ciutadania i han impedit l’ús de bancs i fonts públiques.

«Al parc de l’Amfiteatre hi havia taules i cadires enmig de les zones de pas per vianants. Això és saltar les línies vermelles. Quan es donen autoritzacions per a esdeveniments així, aquestes coses s’han de mirar», va expressar ahir Xavi Puig, portaveu adjunt del grup republicà.

Per la seva banda, la portaveu del grup, Maria Roig, va exigir a l’Ajuntament que reguli i controli de manera efectiva l’ocupació de l’espai públic, recordant que «aquesta activitat va suposar l’any passat un cost de 17.000 euros per a les arques municipals. No podem permetre que es limiti l’ús de l’espai als tarragonins». Roig va posar com a exemple altres esdeveniments, com el Festival Dixieland, on sempre s’ha respectat l’espai de pas i l’accessibilitat. «El que exigim és que, si es permeten activitats d’aquest tipus, es faci garantint els drets de tota la ciutadania i sense afectar la vida quotidiana», va concloure.