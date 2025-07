Contractaran un servei de recollida d’animals per complir la llei

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona contractarà un servei de recollida d’animals abandonats per a complir la Llei de Protecció dels Animals. El servei consistirà en la recollida dels animals abandonats a la via pública de dilluns a divendres en horari ordinari, per necessitat del servei; els serveis extraordinaris, de 15:00 a 8:00 hores (tarda i nit) de dilluns a dijous i de 15:00 a 00:00 divendres; serveis extraordinaris en cap de setmana (dissabtes i diumenges) i festius tot el dia. Es farà el seu posterior trasllat al Centre de recollida i acollida d’animals del municipi de Tarragona (CRAAMT), al polígon Riu Clar.

El contracte té un pressupost aproximat d’uns onze mil euros i durarà fins a finals d’any. En l’informe justificatiu del contracte, l’Ajuntament exposa que «actualment no es disposa d’un servei de reresponsable, documentació i obligacions dels propietaris o posseïdors d’animals. collida d’animals adient per atendre totes les obligacions inherents a la legislació vigent amb mitjans propis suf icients».

Conscienciació

L’Ajuntament realitza campanyes de conscienciació ciutadana que inclou el control i la col·laboració amb la Guàrdia Urbana i amb altres departaments, administracions i mitjans de comunicació. Alguns dels temes tractats són: el control de gats, d’excrements al carrer, campanyes de divulgació de tinència.

Segons les dades de la Memòria del CRAMT 2023, el nombre de gats recollits va augmentar de 53 el 2022, a 79. Pel que fa a la recollida de gossos, ha disminuït lleugerament: de 238 el 2022, a 225 el 2023. D’altra banda, una mica més de la meitat es van dur a la Protectora d’Animals i Plantes, concretament, 123. El consistori va mostrar la voluntat d’adequar una de les sales per a convertir-la en un quiròfan veterinari.