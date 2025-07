En Comú Podem denuncia la greu situació laboral a l’Hospital Joan XXIII

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El portaveu del grup municipal d’En Comú Podem a Tarragona, Jordi Collado, i el conseller Toni Carmona han comparegut aquest dimarts per avançar els punts clau del plenari ordinari del mes de juliol. La formació ha posat el focus en dues qüestions: les reivindicacions laborals a l’Hospital Joan XXIII i l’intent del govern local de permetre la privatització encoberta de l’espai públic.

Carmona ha anunciat que el grup presentarà una moció en defensa de les treballadores i treballadors de l’Hospital Joan XXIII. El centre hospitalari viu una situació crítica per manca estructural de personal, fet que ha obligat a tancar llits de la UCI i ha provocat una sobrecàrrega insostenible en les plantilles. «Estem parlant de professionals que han de doblar torns, renunciar a permisos i treballar dies festius. L’hospital està al límit i la resposta de la Generalitat ha estat del tot insuficient», ha denunciat Carmona.

Tot i que les competències sanitàries no són municipals, En Comú Podem considera que l’Ajuntament ha d’alçar la veu per defensar el dret a una sanitat pública, universal i de qualitat. «És l’hospital de referència del Camp de Tarragona. No podem mirar cap a una altra banda», ha afirmat.

Per la seva banda, Collado ha criticat durament la proposta del govern municipal d’eliminar la taxa que paguen empreses i entitats per fer activitats en espais públics. «Amb l’excusa de facilitar activitats culturals, el que s’amaga és una barra lliure per a usos privatius i comercials de l’espai públic», ha advertit.

El portaveu ha relacionat aquesta modificació amb la declaració d’interès del Festival Nomad, decretada a dit per l’alcaldia i que va eximir l’organització del pagament de taxes. «Ara ho volen convertir en norma. És un model que afavoreix els interessos privats en detriment del bé comú», ha denunciat.

Segons Collado, aquest gir evidencia la ruptura del consens que hi havia al voltant de l’ordenança de terrasses i forma part d’una deriva cada cop més mercantilista del govern Viñuales. «L’espai públic no pot ser moneda de canvi per interessos econòmics. Ens hi oposarem», ha conclòs.