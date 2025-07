Comencen els treballs previs per convertir l’antic restaurant Sol Ric en un McDonald’s

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

L’antic restaurant Sol Ric ha començat un procés de transformació per convertir-se en un McDonald’s. Com va explicar Diari Més el passat mes de febrer, la cadena de menjar ràpid s’instal·larà en aquest emblemàtic establiment de la Vall de l’Arrabassada el qual va haver d’abaixar la persiana el desembre de 2022 després de més de 60 anys d’activitat.

En les darreres setmanes, el promotor del projecte ha obert rases en la finca situada al número 157 de la Via Augusta després d’haver rebut l’autorització per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquestes excavacions són per a l’estudi arqueològic previ a la construcció del nou restaurant. D’altra banda, l’Ajuntament de Tarragona està tramitant la llicència d’obres sol·licitada per l’empresa.

Encara es desconeix la data d’obertura d’aquest local, que es convertirà en el cinquè establiment de McDonald’s a la ciutat. El que es construirà pròximament als terrenys de l’antic Sol Ric, se sumarà als que ja té la marca a les Gavarres, el Parc Central, la Rambla Nova i la carretera Vella de València, al costat del tanatori municipal. El restaurant de l’Arrabassada comptarà amb pàrquing propi i oferirà tots els serveis habituals de la cadena de menjar ràpid, com el McAuto, el servei a domicili o el McCafè.

L’última obertura, el 2021

La cadena té un centenar d’establiments a Catalunya i més de 600 a tota Espanya. L’última inauguració de McDonald’s a Tarragona va ser a la primavera del 2021, quan va obrir les portes del seu restaurant al número 92 de la Rambla. Quatre anys després, es construirà un nou local en un espai icònic.

El restaurant Sol Ric, situat en una de les entrades principals de la ciutat, es va popularitzar per la celebració de calçotades. Després de més de sis dècades d’història i d’haver passat per les mans de diversos propietaris, el negoci va abaixar la persiana per última vegada a finals del 2022. Des de llavors, l’espai ha quedat abandonat.

Ara, s’han iniciat els tràmits perquè la finca es torni a reactivar. Això sí, ho farà com un local de menjar ràpid i no com un dels estendards de la restauració tarragonina —amb gastronomia tradicional catalana— que havia sigut en els seus últims anys.