Lliuren 2.000 signatures al Síndic de Greuges per queixar-se de la brutícia a Tarragona

La Plataforma per una Tarragona Neta ha traslladat al Síndic de Greuges unes 2.000 signatures i un reportatge fotogràfic per queixar-se de la brutícia de Tarragona. L'entitat, de nova creació, ha explicat aquest dilluns que ha intentat reunir-se amb l'Ajuntament però que no els han volgut rebre i per això ha acabat recorrent a la sindicatura, que ja hauria demanat informes al consistori.

Mònica Nogués, impulsora de la plataforma, ha assegurat que hi ha «una omissió de funcions per part de l'ajuntament» pel què fa a la neteja, que ha recordat que és un «dret bàsic» de la ciutadania. Així mateix, Nogués ha manifestat que la brutícia que s'acumula és «un risc» perquè acaba sent «un nucli de paràsits, virus i bactèries».