El secretari general de Tarragona diu que el projecte dels camps de futbol es pot suspendre per un any

El grup municipal d’Esquerra Republicana va demanar un informe jurídic al secretari general de l’Ajuntament de Tarragona sobre la possibilitat de suspendre la llicència del projecte de nou camps de futbol a l’Anella Verda. El document conclou que es pot procedir a la suspensió voluntària d’un any del pla urbanístic a la zona.

Tot i això, alerta que «és necessari efectuar una anàlisi possibilista i real dels terminis de formulació i tramitació del POUM, per tal que la suspensió pugui produir els efectes desitjats, ja que si s’acorda en un termini molt inicial, tenint en compte l’experiència d’aquest ajuntament de la durada dels treballs de formulació del POUM i de la durada de la seva tramitació posterior, s’esgotarien els terminis molt abans de l’entrada en vigor del nou POUM, i això comportaria la seva ineficàcia total, ja que una vegada esgotat el termini, no es pot acordar una nova suspensió».

Qüestió de terminis

En aquest sentit, el secretari general expressa que encara no s’ha procedit a aquesta suspensió voluntària d’un any per qüestió de terminis. «De ben segur la motivació és per no esgotar el termini de suspensió de forma improductiva, tenint en compte les previsions per a l’aprovació inicial i l’aprovació definitiva i, per tant, poder utilitzar aquest termini màxim de dos anys de suspensió en un moment en el que es pugui assegurar que no existeix solució de continuïtat entre el seu inici i l’entrada en vigor del nou POUM».