El PP exigeix la construcció de nous enllaços viaris amb l’AP-7 a Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Partit Popular ha exigit al Ministeri de Transports la construcció de nous enllaços viaris amb l’AP-7 a l’altura de Tarragona. La diputada Elisa Vedrina ha preguntat al ministeri sobre l’estat i el calendari dels projectes de redacció que van ser adjudicats l’any 2023. En concret, es tracta d’una entrada i una sortida a l'autopista a l’altura de la presó de Mas d’Enric i de La Mora-Ferran.

Aquest dijous al matí, la diputada ha recordat que els projectes de redacció preveuen la construcció de nous enllaços a l’AP-2 i AP-7 a la província de Tarragona i que aquests encàrrecs tècnics estan agrupats en tres lots diferenciats, el 3 és el que afecta l’AP-7 a Tarragona. «Aquestes intervencions responen a la necessitat de millorar l’accessibilitat a la xarxa d’alta capacitat. S’han de corregir dèficits històrics de connexió entre les autopistes i els entorns urbans i industrials, però no consta cap informació pública actualitzada sobre el grau de desenvolupament d’aquests projectes, ni sobre la previsió d’execució material de les obres», ha expressat Vedrina.

Els populars recorden que aquests enllaços han de garantir que la mobilitat sigui més fluida després de l’aixecament de les barreres dels peatges. «Mentre no arriben altres solucions per garantir la fluïdesa i la seguretat a l’AP-7, s’ha de millorar la mobilitat i l’accés i evacuació de les vies de comunicació d’alta capacitat», ha manifestat la diputada, qui ha afegit que aquestes són infraestructures molt reclamades pels municipis per on passen les autopistes perquè representen millores directes en termes de mobilitat, accessibilitat logística, seguretat viària i vertebració territorial.

Per aquests motius, el Grup Popular al Congrés ha registrat una pregunta al Govern d’Espanya per saber en quin estat es troba actualment el projecte de redacció del nou enllaç de l’autopista AP-7 a Tarragona i quin calendari de treball es contempla en aquest moment.