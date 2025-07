Oury Bailo, representant dels municipis senegalesos: «La integració deixa sense arguments a la dreta»

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

Treballar la integració per evitar que guanyin pes els discursos d’extrema dreta, aquest és un dels objectius de la ‘gira catalana’ que ha realitzat Oury Bailo Diallo, president de l’Union des Associations d’Élus Locaux de Sénégal. Bailo es defineix com un «alcalde d’alcaldes del Senegal», dins la seva tasca, està treballar amb les comunitats dels seus compatriotes que han hagut de migrar i han establert comunitats arreu del món.

Durant la seva visita a Catalunya, va passar per algunes de les més de vuitanta associacions senegaleses al país. «Hi ha un vincle molt potent entre aquests dos països, no només per la immigració sinó per les coses que compartim», destaca el president. La seva visita, de la mà d’Oru Fogar, va servir de prèvia al fòrum que organitzarà l’associació sobre «la immigració i la integració».

Aquesta última és una de les màximes de Bailo, qui remarca que «una bona immigració demana conèixer la cultura i l’idioma del país on es resideix». La ruta va ser dissenyada per Oru Fogar, l’organització de les regions unides. Aquest viatge es va centrar en aquells llocs on hi ha una important comunitat, per tal «d’escoltar les demandes de la població». Entre els municipis visitats estan Salou, Lloret de Mar o Guissona.

Tot i això, l’objectiu del president és arribar a totes les associacions senegaleses de Catalunya per fer «una cooperació conjunta de tota la comunitat catalana». La tasca de Bailo també implica treballar amb les segones generacions de migrants, qui destaca que «són catalans i així han de sentir-se». Per fer-ho, el representant vol apropar-se als pares i fer participar els infants partícips de «la vida social i cultural catalana».

El president es mostra conscient del discurs d’odi que ha crescut en els darrers anys a Europa, i del qual Catalunya tampoc ha escapat. «Una bona integració és la millor forma de deixar sense arguments a l’extrema dreta», afirma el president.

Contra això, Bailo aposta per «reforçar l’esperit d’hospitalitat que sempre ha destacat a Catalunya». «El poble català és acollidor i obert, hem de treballar perquè continuï sent així», assevera el president.

En un moment en què les crispacions i els atacs directes semblen la norma a l’esfera pública i política, el discurs d’Oury Bailo s’alça com un bri de positivisme i esperança. «Acceptar la diversitat ens fa més rics i oberts», remarca Bailo, qui apunta que Catalunya destaca per «tenir un cor entregat a les diferents cultures».