Un mural a sis mans per la deessa de l’art

Minerva era la deessa de l’art i si veiés l’homenatge que li ha fet la ciutat de Tarragona segurament se’n sentiria orgullosa. Un gran mural amb la seva imatge presideix ara la façana posterior de l’Institut Municipal de Serveis Socials, al carrer Caputxins. Una obra d’art feta per tres artistes catalans del món del grafiti. Sis mans per Minerva.

«Vam fer una selecció bastant gran d’esbossos i vam fer propostes diferents. A nivell de composició i per la temàtica va encaixar molt bé el model que hem fet. La forma de la paret, les finestres, la composició, condiciona molt a l’hora de plasmar el disseny», explica Isaac Muñoz, Leim com a nom artístic, un dels autors del mural.

«Nosaltres, al venir del món del grafiti, això de treballar en equip és una cosa que fem gairebé sempre. Normalment, a la paret que sigui, cadascú porta allò seu i quan acabem integrem tota la història i ho solapem bé», diu Leim.

Ell va ser qui va trucar l’Oriol Márquez, Uri Kthr, per que s’encarregués del rostre de la deessa. «És una de les parts més importants. Em va dir que volia que seguís la tècnica que jo faig servir que és una barreja entre l’esfumat renaixentista i el puntillisme», indica Márquez. Aquesta tècnica li permet fer grans degradats i així la figura no queda plana.

La imatge combina una paleta de colors que evoquen els paisatges mediterranis i alhora crea una harmonia visual amb el patrimoni històric de Tarragona. «Donem un toc d’escultura, de pedra, que queda molt ben aconseguit. Els meus companys han fet un gran treball perquè fer el puntillisme sense anys de pràctica no és fàcil», afegeix Márquez.

L’altre autor del mural és Jose Maria Manero, Tziqui Artworks, artista plàstic, dj i músic de Tarragona. «El procés va començar fa molt temps però pintant aquí hem estat uns dotze dies. Vaig treballar molt en l’adaptació de l’esbós a la paret i les lletres», explica Manero.

Bona rebuda

El mural ha tingut una molt bona rebuda per part dels veïns. «Al principi, quan comences a marcar les línies de referència, els veïns al·lucinen una mica perquè no ho entenen. Tampoc és fàcil d’explicar si no pintes. Però una vegada tens l’esbós traçat, tota la gent ha respost molt bé. Tothom ens felicitava», expressa Leim.

L’obra es va presentar oficialment el passat dijous. «La presència de Minerva ens recordarà la importància de la intel·ligència col·lectiva i la creativitat en la construcció d’una societat més justa. Ha estat intrínsecament lligada a Tarragona des de l’època romana, sent una de les figures protectores de l’antiga Tarraco. A través d’aquest mural, volem reviure la seva presència i retre-li homenatge», va dir l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.

Un art més reconegut

Amb tot, la sensació dels artistes és que el grafiti és una tipologia d’art cada cop més reconeguda i valorada socialment. «Ja porto uns 15 anys treballant exclusivament amb encàrrecs i crec que és una cosa que s’està normalitzant», conclou Leim.