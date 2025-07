Family Parc pren mesures per complir els requeriments de la Generalitat

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

La llicència comercial de Family Parc, atorgada per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya l’any 2016, està condicionada al compliment de diversos requisits: la implantació d’una parada d’autobús davant del centre comercial, la creació d’un pas de vianants que connecti amb l’altra banda de l’N-340 i l’adopció de mesures de seguretat per risc químic, «atès que la parcel·la està afectada per les línies definides per protecció civil» i una part es troba en la «zona d’indefensió envers l’autoprotecció». Cal recordar que l’empresa BIC Iberia va enviar un escrit a Fiscalia per alertar que el complex està dins de la seva franja de seguretat.

La promotora del nou recinte comercial, que va obrir les portes el passat dijous sense tenir encara els permisos pertinents per part de l’Ajuntament de Tarragona, va rebre aquell mateix dia un nou requeriment per part de l’administració autonòmica. En l’escrit, instava l’empresa a acreditar l’execució de totes les condicions a les quals està subjecte la llicència comercial —renovada el 2023— en un termini de tres dies hàbils.

Des de Family Parc punten que entre avui i demà es pintarà el pas de vianants que estava projectat a l’altura del carrer Riu Ter: «Ja ho teníem previst, però el departament d’enginyeria ens va dir que era millor esperar fins que es fes la recepció d’obres». D’altra banda, l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) va anunciar divendres la implantació d’una nova parada de bus de la línia L-30 en la carretera de València, a l’altura del nou centre comercial.

Mesures correctores

Pel que fa als requeriments que inclou el permís en matèria seguretat química, la promotora del complex assegura que «es van posar 4 o 5 qüestions», algunes de les quals estan pendents, com «un tema de senyalització del pàrquing».

Una altra de les condicions, indiquen, feia referència a la prevenció d’inundacions: «Per això, vam construir un dipòsit pluvial que va suposar un sobrecost de 400.000 euros». La companyia també està estudiant la implementació d’un «sistema propi d’autoprotecció», tot i que «era una recomanació i no una obligació», asseguren.

A més, recorden que van aplicar les mesures correctores exigides per Protecció Civil i que la Generalitat ja va emetre «informes favorables». D’altra banda, l’empresa preveu que els tècnics de l’Ajuntament visitin l’espai dimecres per donar llum verda a les obres que han dut a terme per corregir les deficiències constructives detectades. Així, confien que aquell dia es pugui regularitzar la situació del Family Parc i puguin obtenir la llicència de primera ocupació i la d’activitat.