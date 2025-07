La Diputació de Tarragona vol que Tinet «formi part del patrimoni de la ciutat»

Publicat per Rafa J. Larrañaga Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona va anunciar a finals del mes de juny que Tinet tancaria els seus serveis progressivament. Ara, l’ens supramunicipal assegura que està «en converses amb l’Ajuntament de Tarragona perquè aquesta marca formi part del patrimoni de la ciutat».

Les declaracions arriben pocs dies després que una vintena d’usuaris de la xarxa ciutadana —alguns d’ells fundadors— enviessin una carta a la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó demanant la preservació de la marca i memòria històrica de Tinet.

A més, també volen que aquest tancament progressiu de la xarxa «vagi molt més enllà d’un simple procés administratiu i es converteixi en una celebració, un comiat digne i social com correspon a una iniciativa tan apreciada com ha estat Tinet». Entre els signants del comunicat, s’hi troben tarragonins com Cinta Bellmunt, Eudald Carbonell o Joan Aregio.

La reacció dels usuaris a aquest moviment de la Diputació ha estat positiva. El seu portaveu, Manel Sanromà, afirma que «ens alegrem d’aquesta decisió». El ‘tinetaire’ deixa clar, però, que «s’ha d’anar més enllà de la marca, perquè a Tinet hi ha molts continguts de valor local i sentimental que s’han de preservar». «Volem remarcar que nosaltres demanem a la Diputació que ens deixi col·laborar en aquest comiat de Tinet», conclou Sanromà.

Tinet, una marca històrica

La Diputació assegura ser conscient del «valor de Tinet com a marca i com a referent dels inicis de l’internet a la ciutat de Tarragona». Fundada el 1995 pel mateix Sanromà i altres professors la Universitat Rovira i Virgili, Tinet és el servidor públic d’Internet més antic de l’Estat Espanyol i un dels més antics de tot Europa.

La xarxa, durant els seus primers cinc anys de vida, va rebre l’impuls i el suport de l’Ajuntament de Tarragona. L’any 2000 va passar a convertir-se en un servei públic de la Diputació, oferint connectivitat, espai web, eines per a la creació de pàgines web, entre altres serveis.