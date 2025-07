El graven llençant la brossa des del balcó a Tarragona i acaba rebent una multa de 700 euros

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana ha identificat la persona que divendres a la nit va llençar la brossa des d’un balcó d’un edifici del carrer Pere Martell. La policia tarragonina dissabte al matí es va personar al domicili i li va imposar dues sancions: una de 400 euros per llençar la brossa des del balcó i una altra de 300 euros per alteració de l’ordre públic.

Les imatges d’aquesta infracció s’han tornat virals després que hagin estat difoses a través de les xarxes socials i això ha permès poder localitzar aquesta persona i identificar-la.

Un cop més, la Guàrdia Urbana recorda que és imprescindible la col·laboració ciutadana per avisar i per denunciar qualsevol fer delictiu o que suposi una infracció a les ordenances municipals. Per aquest motiu, es recomana trucar al 092 o al 112 o bé personar-se a la comissaria de la policia