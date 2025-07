El restaurant de Tarragona amb sushi il·limitat, robots cambrers i taules separades per un llac

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Amo Sushi va inaugurar l’octubre de l’any passat un nou restaurant especialitzat en gastronomia asiàtica a Les Gavarres, Tarragona. El local s’ha fet viral a les xarxes socials per la seva amplitud, de més de 1.300 metres quadrats i amb una capacitat per acollir 350 comensals, però també per la seva decoració i elements que el fan diferent de la resta.

De fet, aquest restaurant s’ha fet popular a TikTok, on molts usuaris han fet una review del lloc i han donat la seva opinió sobre la qualitat-preu del seu bufet, ja que ofereix sushi il·limitat, dels robots que exerceixen de cambrers, i sempre criden l’atenció de grans i petits, però, sobretot, del llac que està situat al centre del restaurant i que ofereix la sensació al client que la seva taula flota sobre ell.

El restaurant està situat, concretament, al número 6 del carrer Josep Maria Folch i Torres, just al costat de la botiga Muebles La Fábrica. El local en el qual es troba, en aquests moments, el restaurant Amo Sushi havia estat ocupat, anteriorment, per Maxi China, una botiga basar.

Aquest és el segon restaurant d’Amo Sushi a les comarques tarragonines, ja que també disposa d’un local a Reus, concretament al carrer Argentina. «Estem molt contents amb aquesta nova obertura i molt orgullosos de com ha quedat», declarava Xun Zhou, propietari d’Amo Sushi, durant la seva inauguració.