Música, literatura i patrimoni amb regust de sal

L'obra de Jordi Tiñena forma part de les peces escollides per a la vetllada literària d'enguany al Far de la Banya.

La Biblioteca Pública i el Museu del Port de Tarragona organitzen, des del 2009, les Nits literàries al Far de la Banya. Es tracta d’una sessió que combina les lectures en veu alta amb un acompanyament musical en un dels espais més bonics de la ciutat: el Far de la Banya, que es troba a l’esplanada del dic de Llevant del Port.

Enguany la cita literària coincideix amb el 25è aniversari del Museu del Port i, per aquest motiu, els organitzadors volen posar en valor el vincle entre la mar, la memòria i el patrimoni marítim. Per fer-ho, han apostat per textos d’autors lligats a la ciutat de Tarragona i que han tingut en la mar un motiu d’inspiració.

Així, aquest divendres al vespre ressonaran les paraules de figures rellevants com Josep Yxart i de Moragas, crític literari, escriptor i traductor (1852-1895), de qui enguany es commemora el 130è aniversari de la seva mort; Artur Bladé i Desumvila (1907-1995); i Jordi Tiñena i Amorós (1955-2018), recentment homenatjat coincidint amb el 70è aniversari del seu naixement. També hi haurà textos d’autors propers com Coia Valls, Carlos Barral (1928-1989) o Àngel-Octavi Brunet, amb obres vinculades a la mar o, més concretament, a la ciutat de Tarragona.

L’acompanyament musical anirà a càrrec de la flautista Isabel Serra Bargalló, que interpretarà en directe un recull de composicions per a flauta. Serra té una reconeguda trajectòria com a solista i ha col·laborat amb formacions com Camerata XXI, l’Orquestra de Cambra de Vila-seca o Camera Musicae, entre d’altres.

Les lectures aniran a càrrec de l’investigador Jep Martí, l’actor Oriol Grau, el director dels Serveis Territorials de Cultura, Ricard Ibarra, i el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà. A més, s’ha convidat a participar a dos donants del Museu. Es tracta de Visitación Juárez i Miquel Rodríguez. L’activitat començarà a les deu de la nit i és gratuïta i sense reserva, encara que amb aforament limitat. L’accés amb vehicle a l’esplanada del Far de la Banya serà possible a partir de les 21:30 h.

El Museu del Port, inaugurat ara fa 25 anys, va estrenar el 2020 una intervenció integral tant a l’edifici com a la museografia. A més de les tasques de conservació i difusió del patrimoni marítim i portuari, també organitza activitats per a tots els públics. Aquest mes, per exemple, s’han programat les sessions Taller de Mestres d’aixa (18 de juliol) i Construeix el teu Far de la Banya (25 de juliol) adreçades a famílies amb infants. Totes dues són gratuïtes. Més informació a la web del museu.