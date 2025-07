Un grup d'estudiants al campus Catalunya, just abans de fer les PAU.URV

El grau en Medicina; el doble grau en Bioquímica i Biologia Molecular i en Biotecnologia, i el doble grau en Enginyeria Biomèdica i en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions, són els tres ensenyaments de la URV amb la nota de tall més alta per accedir-hi.

Els deu ensenyaments amb la nota de tall més alta a la URV són els següents:

Medicina 12,576

Doble grau en Bioquímica i Biologia Molecular i en Biotecnologia 12,280

Doble grau en Matemàtica i Física 11,810

Infermeria (Tarragona) 11,194

Doble grau en Enginyeria Biomèdica i en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions 11,146

Bioquímica i Biologia Molecular 11,020

Biotecnologia 10,816

Infermeria (Tortosa) 10,598

Infermeria (El Vendrell) 10,440

Enginyeria Biomèdica 10,378

La llista completa de l’oferta d’ensenyaments amb les respectives notes de tall per al curs 2025-26 es pot consultar en aquest ENLLAÇ.

Els ensenyaments més sol·licitats



Els estudis que els alumnes han sol·licitat majoritàriament en primera preferència a la URV continuen sent de l’àmbit de la salut: en primer lloc, Medicina, que també és un dels deu ensenyaments més sol·licitats a Catalunya; en segon lloc, Infermeria al campus Catalunya (Tarragona); en tercer lloc, Psicologia; en quart lloc Infermeria al Campus Terres de l’Ebre (Tortosa), i en cinquè lloc, Dret.

Els estudis amb més sol·licituds en primera preferència són:

Medicina 844 (sol·licituds en 1a preferència) 130 (places)

Infermeria (Tarragona) 388 (sol·licituds en 1a preferència) 93 (places)

Psicologia 360 (sol·licituds en 1a preferència) 125 (places)

Fisioteràpia (Reus) 259 (sol·licituds en 1a preferència) 82 (places)

Infermeria (Tortosa) 238 (sol·licituds en 1a preferència) 82 (places)

Administració i Direcció d’Empreses 228 (sol·licituds en 1a preferència) 140 (places)

Dret 213 (sol·licituds en 1a preferència) 135 (places)

Enginyeria Informatica 207 (sol·licituds en 1a preferència) 110 (places)

Educació Primària (Tarragona) 139 (sol·licituds en 1a preferència) 80 (places)

La nota d’admissió és la que es té en compte per a la preinscripció universitària i pot arribar fins a 14. Mentre que la nota de tall és la nota d’admissió de l’últim estudiant assignat pel procés de preinscripció universitària a una titulació concreta quan hi ha més demanda que oferta de places. Per tant, depèn directament del nombre de places que ofereix un grau i el nombre d’estudiants que sol·liciten cursar-lo.

5.928 universitaris escullen la URV com a 1a opció

Un total de 5.928 futurs universitaris, gairebé 800 més que l’any passat, han escollit estudiar a la Universitat Rovira i Virgili (URV) en primera preferència, la qual cosa representa 1,60 sol·licituds per cada plaça de grau de nou accés que s’ofereix, ja que la URV en disposa d’un total de 3.703, una vintena menys que l’any passat.

Tenint en compte totes les preferències, 4.667 alumnes han estat assignats a la URV per al proper curs 2025-26, inclosos els centres adscrits. És una xifra superior a la del curs 2024-25, quan els alumnes assignats en el primer procés d’assignació van ser 4.430. El nombre de places assignades és ara superior a les disponibles perquè no s’arriben a matricular tots els alumnes i en les següents assignacions es produeixen moviments entre graus i universitats.

Matrícula

Entre el 15 i el 18 de juliol, els estudiants de primer curs a qui ja s’ha assignat plaça en primera preferència podran fer la matrícula a la URV. Els dies 28 i 29 de juliol es podran matricular els que han estat assignats en les altres preferències. Es pot accedir a la matrícula i consultar el calendari al web d’Admissió i Matrícula.