«L’única manera d’aturar els camps de futbol a la Planota és amb un nou POUM»

A l’espera de saber si es podrà aprovar el POUM inicialment durant aquest mandat, la planificació urbanística de la ciutat continua generant polèmiques. Ara, pel projecte que preveu construir nou camps de futbol a l’Anella Verda de Tarragona, a la Planota, a tocar del Catllar, en uns terrenys de propietat de l’Arquebisbat.

Des del grup municipal d’Esquerra Republicana s’ha demanat al govern que se suspengui la llicència del complex i des de l’Ajuntament argumenten que, ara per ara, això no es pot fer. L’única opció és aprovar inicialment el POUM, un pacte que no es veu a prop.

«L’Anella Verda és un patrimoni de tots i no pot quedar a mercè d’interessos particulars ni de la inacció política», expressa Xavi Puig, portaveu adjunt dels republicans. ERC demana que s’aprovi una moció presentada l’any passat al ple on es demanava estudiar la suspensió temporal i limitada de les llicències en l’entorn.

«La pilota és a la teulada del govern: si volen poden aturar el ‘pelotazo’ demà mateix, a través d’una suspensió de llicències. No fer-ho és incomplir els acords del Ple de Tarragona», diu Puig. El PSC i Junts es van abstenir i es va aprovar amb els vots favorables d’ERC, ECP, Vox i els no adscrits. El PP va votar en contra. Ara bé, l’acord d’una moció no és legislativament vinculant.

Lligat de mans

«Ara mateix no és possible. Les normes subsidiàries ho accepten i la seva urbanització és compatible. A nosaltres tampoc ens agrada la ubicació, però l’únic que ho pot fer canviar és si aprovem inicialment el futur POUM», explica Nacho García, conseller d’Urbanisme.

L’edil posa sobre la taula situacions similars que han succeït a la ciutat. «ERC sap que no es pot fer. A ells els va passar una cosa similar amb Mas d’en Sorder inicialment», diu García. «Diré el mateix que el conseller Puig respecte Family Cash: ‘Amb les llicències no mana la voluntat política, sinó que hi ha unes regles molt clares’».

Aquest passat maig, el grup d’ERC va demanar a l’alcaldia informació sobre el compliment dels acords de la moció, especialment sobre la suspensió de llicències. La resposta del govern va ser aquesta: «La moció parlava d’estudiar aquesta suspensió, cosa que ja es va fer i es va veure que era inviable jurídicament».

Davant això, els republicans van requerir l’informe jurídic que avalés aquesta afirmació, però la resposta va ser que no existia cap informe jurídic i que la qüestió s’estava tractant en reunions internes. Per aquest motiu, els republicans han sol·licitat la redacció d’un informe al Secretari General.