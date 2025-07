Infermeres de Tarragona alerten que la manca de professionals posa en risc la salut de la ciutadania

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) ha llançat una advertència contundent: la manca estructural d’infermeres a la demarcació suposa un risc greu per a la salut de la població, especialment en períodes crítics com l’actual onada de calor i l’estiu, quan la població costanera augmenta notablement.

Amb només 5,2 infermeres per cada mil habitants, Tarragona és una de les províncies amb la ràtio més baixa de Catalunya, per sota de la mitjana catalana (6,5) i molt lluny de la mitjana europea, situada en 8,19. A l’Estat, la ràtio és de 6,36. «Necessitem consciència política per afrontar la situació, que s’agreuja més a l’estiu», reclamen des de CODITA.

«L’escassetat d’infermeres mata»

Les evidències científiques són clares. Un estudi recent publicat al British Medical Journal revela que la manca d’infermeres incrementa el risc de mort hospitalària. «Cada dia que un pacient està exposat a una unitat amb dèficit d’infermeres, el risc de morir, en els cinc primers dies, augmenta un 8% i el de reingressar, un 1%», conclou l’article.

A Tarragona es calcula que fan falta 4.000 infermeres, dins d’un dèficit estructural de 20.000 a Catalunya i més de 100.000 a tot l’Estat. Una xifra que s’enfilarà encara més els propers anys.

Jubilacions massives a la vista

Segons dades del mateix col·legi, entre 2024 i 2028 es jubilaran 799 infermeres a la província. De fet, el 41% de les professionals tenen entre 45 i 64 anys —la xifra més alta de tot Catalunya— i només el 29,32% són menors de 35 anys. «La reposició no és suficient per garantir una atenció de qualitat», adverteixen des de CODITA.

Temporada d'estiu

Durant l’estiu, la pressió assistencial augmenta de manera notable a les zones turístiques com la Costa Daurada. Amb menys mans per atendre més gent, el risc de col·lapse i deteriorament de la qualitat assistencial és altíssim. «Aquesta situació pot derivar en retards, sobrecàrrega professional i pitjor seguiment dels pacients crònics o dependents», denuncien les infermeres.

El CODITA insisteix en que «la societat no es pot permetre prescindir de les infermeres. És urgent actuar abans que sigui massa tard». Diversos estudis demostren que millorar les ràtios infermera-pacient redueix la morbiditat, la mortalitat i millora la salut de la població. «La inversió en infermeria és cost-efectiva. Cal passar de les paraules als fets», conclouen.