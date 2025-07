La Guàrdia Urbana de Tarragona estrena una nova galeria de tir

Publicat per Rafa J. Larrañaga Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va inaugurar oficialment, ahir dijous, la nova galeria de tir de la comissaria de la Guàrdia Urbana. El nou equipament —situat al soterrani de les instal·lacions del carrer de l’Arquebisbe Pont i Gol— entrarà aquesta mateixa setmana en funcionament i és, segons Viñuales, «una eina estratègica per a la formació contínua dels agents».

La instal·lació compta amb una galeria de 40,3 metres de llarg per 6 metres d’ample i una distància de 25 metres entre els blancs i els tiradors. L’espai, totalment insonoritzat, té una zona freda per a la manipulació de les armes i un sistema d’extracció de fums, entre d’altres.

La importància d’aquesta inauguració es troba en el fet que, fins ara, els agents s’havien de desplaçar fins a altres instal·lacions alienes al cos per tal de fer les pràctiques de tir. Ara, aquest equipament estarà disponible a les mateixes dependències policials. L’intendent de la Guàrdia Urbana, Manuel Vázquez, va explicar que «per llei, hem de fer, com a mínim, dues pràctiques de tir l’any».

«El fet de tenir una galeria pròpia ens permetrà fer més d’una pràctica al dia i poder complir, així, el compromís que tenim la Guàrdia Urbana de Tarragona amb aquesta normativa», va afegir. El projecte es va licitar per un import de 203.951,55 euros —IVA inclòs— a l’empresa Couvert Intelligent Security Systems SA, que ha estat l’encarregada de construir aquest equipament.

Aquestes pràctiques tenen una durada aproximada d’una hora. Sempre, però, s’acostuma a allargar una mica més perquè es duu a terme una formació prèvia per mantenir informats als agents sobre el procediment de la pràctica. Un cop dins la galeria, tots els participants han d’estar sempre protegits amb orelleres, ulleres i armilles antibales. Per la seva banda, l’instructor té un comandament a distància que utilitza per anar girant i movent els blancs.

Viñuales, present

Els comandaments de la Guàrdia Urbana van acompanyar L’alcalde Rubén Viñuales en una visita per les noves instal·lacions. Van recórrer tant la zona de tir, com la sala de comandaments —des d’on se li va fer una explicació del funcionament intern d’una pràctica. Viñuales va recordar que «la galeria de tir era molt necessària i amb la seva construcció es dona solució a una demanda que fa temps que reclamava l’organització».

Viñuales va destacar que «és una instal·lació a l’altura de la nostra gran policia», a la qual «s’hi podran anar incorporant novetats tecnològiques amb el pas del temps —a més de les que ja té, que són de primer ordre». «És el reflex del nostre compromís amb la seguretat, amb la formació continua i, sobretot, amb un servei de qualitat a la ciutadania», va concloure l’alcalde.