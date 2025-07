Cremen dos camions en un pàrquing a l'aire lliure al polígon Riu Clar

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

El polígon Riu Clar de Tarragona ha estat escenari d'un incendi aquesta matinada de divendres. A les 01.23 hores, els Bombers de la Generalitat han rebut un avís per l'incendi de dos camions al polígon tarragoní.

Segons explica el cos d'emergències, els vehicles que han cremat estaven estacionats en un pàrquing a l'aire lliure del carrer del Sofre de Tarragona, com a conseqüència del foc han cremat les dues tractores i un semiremolc amb contenidor que no duia càrrega. No hi ha hagut ferits.